«Октава ДМ» выпустила премиальный динамический микрофон «Эхо» с капсюлем собственного производства

Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» представил новый профессиональный динамический микрофон Эхо. Модель создана на основе инженерного наследия тульской «Октавы» и получила современное прочтение узнаваемого дизайна одного из знаковых микрофонов предприятия. Об этом CNews сообщил представитель компании «Октава ДМ».

«Эхо» предназначен для студийной и концертной работы, вокала и создания контента. Микрофон оснащен динамическим капсюлем собственного производства. «Октава ДМ» стала первой российской компанией, кто запустил полный цикл производства динамического капсюля.

Микрофон поддерживает два способа подключения — XLR и USB-C, что позволяет использовать его как с профессиональным звуковым оборудованием, так и напрямую с ПК. Кардиоидная характеристика направленности помогает сосредоточить запись на голосе или источнике звука, снижая влияние окружающих шумов.

По звучанию «Эхо» сочетает контролируемый низ, естественную середину, выразительную зону присутствия и расширенный верхний диапазон. Такая настройка помогает сохранить разборчивость вокала и выделить его в общем миксе без излишней резкости. Микрофон работает в диапазоне 50–18 500 Гц, обеспечивает чувствительность не менее 1,7 мВ/Па, максимальный уровень звукового давления не менее 130 дБ SPL и имеет импеданс не более 200 Ом.

При создании «Эхо» инженеры «Октавы ДМ» обратились к знаковым разработкам тульского предприятия. Внешний облик микрофона переосмысливает дизайн МК-13М, который выпускался тульским заводом «Октава» с 1972 г. для профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры, звукоусиления и студийной работы. При этом «Эхо» — самостоятельная современная разработка, в которой исторический образ получил новое конструктивное и технологическое воплощение.

«Эхо» — это современный микрофон, созданный с опорой на инженерное наследие «Октавы». Мы взяли узнаваемый образ нашей исторической модели и переосмыслили его для сегодняшнего пользователя. При этом особое значение для нас имеет собственный динамический капсюль, который мы полностью разрабатываем и производим в Туле. Это важный шаг в развитии отечественной профессиональной электроакустики и наших производственных компетенций», — отметила генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.