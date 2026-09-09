Разделы

ПО ИТ в госсекторе
|

Представители 25 российских компаний вошли в Совет по генеративной разработке ПО

В Совет по генеративной разработке ПО, учрежденный при поддержке Минцифры, вошли 25 представителя компаний из разных отраслей экономики. Также определены пять ключевых направлений работы и руководители рабочих групп. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Трек «Инструменты и harness» посвящен выбору, оценке и стандартизации инструментов и окружения для агентной разработки. Руководитель группы: Рафаел Тонаканян, Сбербанк. «Информационная безопасность» при использовании ИИ-агентов в разработке ПО. Рабочую группу возглавит Максим Тятюшев, «СберТех».

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Ключевая задача Совета — выработать единые подходы и рекомендации в области генеративной разработки программного обеспечения, которые лягут в основу будущих национальных стандартов. Помимо этого, Совет займется формированием подходов к оценке экономического эффекта от ИИ и эффективности использования вычислительных ресурсов.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, председатель Совета по генеративной разработке ПО: «Обмен опытом между ведущими игроками индустрии в рамках Совета заметно ускорит внедрение генеративной разработки в стране: компании смогут избегать типичных ошибок и быстрее выходить на новые рубежи. Единая методология, общие метрики эффективности и совместимые технологические компоненты станут драйвером роста для всей отрасли и позволят создавать более качественные цифровые продукты — для людей, бизнеса и государства. Спасибо большое руководителю Минцифры Максуту Шадаеву за поддержку данного Совета, который уверен станет важным инструментом для перехода всей российской ИТ-отрасли на новый способ производства программных продуктов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

«Первый промышленный Ozon» сразу после открытия рухнул из-за DDoS-атаки

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Проблемы у крупнейшего в России производителя материалов для печатных плат. Обвиняют в поставках брака по госконтрактам

Александр Головин, БКС: Мы не против, когда наши решения копируют другие крупные брокеры

Налоговая усилит слежку за цифровым рублем. Ведомство будет получать IP и MAC-адреса, номера телефонов пользователей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще