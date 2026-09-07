Дрон «Синильга» теперь видит в темноте: компания НТР представила новое поколение дрона для инспекций резервуаров и промышленных объектов

НТР представила обновлённую версию дрона «Синильга» для инспекции сложных промышленных объектов. В новой версии дрон получил LiDar SLAM, систему активного предотвращения столкновений, более мощную силовую платформу и комплект аккумуляторов с горячей заменой. Об этом CNews сообщили представители НТР.

Главное новшество – это LiDar SLAM. Теперь дрон «Синильга» может самостоятельно ориентироваться в пространстве и строить 3D-модель объекта без GPS, внешней инфраструктуры и заранее подготовленных карт, в том числе в полной темноте. Во время полёта дрон формирует 3D-облако точек, которое становится частью результата инспекции и позволяет получать дополнительный пространственный контекст собранных данных.

«Синильга» стала мощнее, сохранив компактный формат. Новые двигатели увеличили полезную нагрузку с 500 до 580 гр, что позволяет устанавливать помимо камеры, ещё и тепловизоры, газоанализаторы, радиационные датчики и другие сенсоры. Система активного предотвращения столкновений обнаруживает препятствия и помогает дрону безопасно проходить сложную геометрию промышленных сооружений.

Еще одно ключевое обновление – горячая замена батарей. Комплект аккумуляторов позволяет быстро продолжить работу без длительных простоев, обеспечивая до 30 минут суммарного времени работы.

Обновленная версия дрона «Синильга» превращает техническую инспекцию в безопасный сбор пространственных данных. На фоне ухода западных решений для автономной инспекции с российского рынка дрон «Синильга» становится отечественной альтернативой технологиям инспекции внутри помещений. Это отечественная платформа автономной цифровой инспекции, более десяти лет разрабатываемая в России, и готовая к промышленной эксплуатации.