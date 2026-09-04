МТС прокачала сеть LTE в Нарьян-Маре и поселке Красное

МТС завершила масштабный этап модернизации сетевой инфраструктуры в столице Ненецкого автономного округа. Проведенные работы позволили расширить пропускную способность сети и на треть увеличить среднюю скорость мобильного интернета в нескольких районах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы по модернизации базовых станций на улицах Заводская, Рыбников, Рабочая и Выучейского в Нарьян-Маре, а также на северо-востоке поселка Искателей. В зону покрытия обновленной сети попали жилые кварталы, а также важные социальные и деловые объекты: здание Администрации Ненецкого АО, Этнокультурный центр, Социально-гуманитарный колледж, средняя школа №2, торговый центр «Дружба» и офисы градообразующих предприятий региона. Кроме того, сеть обновили в поселке Красное.

Благодаря расширению частотного спектра и оптимизации настроек оборудования, сеть LTE теперь способна выдерживать повышенные нагрузки в часы пик без потери качества соединения. Для жителей и гостей окружной столицы это означает стабильный сигнал внутри зданий, быструю загрузку контента и бесперебойную работу любых цифровых сервисов даже в периоды максимальной активности.

«Нарьян-Мар, поселок Искателей и Красное — это территории с высокой цифровой активностью, где надежная связь жизненно необходима из-за суровых климатических условий и удаленности региона. Мы планомерно развиваем инфраструктуру в НАО, чтобы жители могли с комфортом пользоваться современными цифровыми экосистемами. Модернизация сети на ключевых улицах позволила ликвидировать «узкие места» и подготовить сеть к стабильной работе в предстоящий зимний период», — отметил директор МТС в Архангельской области и НАО Григорий Бедрин.