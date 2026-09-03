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«Навикон» внедрил систему бюджетирования для Merz Pharma на российской платформе Optimacros

Системный интегратор и разработчик «Навикон» завершил проект внедрения системы бюджетирования и консолидации данных операционных расходов подразделений в компании Merz Pharma на базе российской программной платформы Optimacros. Об этом CNews сообщили представители «Навикон».

Международная семейная фармацевтическая компания «Merz Pharma» работает в области эстетической медицины и ботулинотерапии. Ранее в ходе автоматизации бюджетирования компания «Навикон» внедрила в Merz Pharma западную программную платформу. После ухода вендора с российского рынка заказчик потерял доступ к зарубежной системе, поэтому было принято решение о замене продукта на импортонезависимый аналог. Merz Pharma остановила выбор на российской программной платформе Optimacros.

Перед проектной командой стояла задача автоматизировать ежегодное бюджетирование и регулярный пересмотр бюджета по статье «Операционные расходы» во всех подразделениях Merz Pharma.

Для получения фактических данных система бюджетирования была интегрирована с SAP. Кроме того, реализована возможность углубленного анализа данных с детализацией до источника каждого планового и фактического значения.

На основе матрицы прав доступа также была настроена сложная система распределения доступов и полномочий. Решение запущено в промышленную эксплуатацию за четыре месяца.

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«Мы основательно подошли к выбору российской платформы для автоматизации наших задач. Изучили ключевых игроков рынка и остановили выбор на Optimacros. Нас убедили гибкость, простота настройки, а также возможность адаптировать решение под наши потребности и постепенно наращивать функциональность. Кроме того, для нас был важен быстрый запуск первого MVP и возможность самостоятельно сопровождать решение. Наконец, на окончательный выбор повлияла глубокая экспертиза, опыт команды Navicon, положительная обратная связь от рынка и наличие успешных публичных кейсов», – сказал Александр Зимин, руководитель группы финансового контроля Merz Pharma.

«Успех в реализации проекта заключается не только в выборе подходящего программного продукта, но и в правильно выстроенном векторе реализации проекта. От того, насколько точно расставлены приоритеты автоматизации, насколько обе команды – исполнителя и заказчика – гибки в части адаптации функциональных требований и возможностей программной платформы, во многом зависит удовлетворенность результатом. Проектные команды Merz и “Навикон” за годы сотрудничества научились грамотно расставлять акценты в совместных проектах и эффективно управлять бюджетом. Благодаря этому полученный результат автоматизации соответствует совместным ожиданиям, а также создал основу для масштабирования и развития решения», – сказала Екатерина Маркелова, руководитель проектов компании «Навикон».

Благодаря гибкости платформы Optimacros решение можно дорабатывать уже после запуска. В ближайших планах – дальнейшее развитие решения, а именно – внедрение планирования доходов по направлениям бизнеса, модели S&OP, сводной финансовой консолидации, а также механизмов распределения затрат.

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