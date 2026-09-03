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Логистика и неудобный интерфейс стали главными стопперами для покупателей российских брендов на сайтах интернет-магазинов

Желание россиян поддержать отечественных производителей ломается при встрече с несовершенствами их собственных интернет-магазинов. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра «Позиция», проведя онлайн-опрос среди 1229 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет в 17 крупнейших городах России.

Согласно полученным данным, 47% опрошенных готовы сознательно совершать покупки напрямую у российских брендов, чтобы поддержать их бизнес. Однако эта лояльность имеет ограничения: 39% респондентов заявили, что откажутся от покупки, если столкнутся с неудобной доставкой или проблемами при оплате на сайте. Главным стоппером для покупателей оказалась логистика — 45% участников опроса назвали отсутствие доставки в их город или до ближайшего пункта выдачи критичным препятствием для совершения заказа. Еще 28% респондентов не готовы ждать доставку дольше семи дней.

Эксперты исследовательского центра отмечают, что потребительские привычки россиян уже сформированы маркетплейсами, поэтому лояльность к бренду сегодня напрямую зависит от умения выстроить на собственном сайте качественный цифровой сервис: удобство интерфейса интернет-магазина, скорость доставки, прозрачность условий покупки и возврата.

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