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Кировчане смогут видеть ключевые тезисы разговоров в истории звонков с помощью ИИ

МТС запустила для всех абонентов функцию отображения кратких главных тезисов разговоров прямо в истории звонков с помощью искусственного интеллекта. Функционал доступен в мобильном приложении «Мой МТС» при подключении сервиса «Интеллектуальная запись», основанного на собственных разработках VoiceTech для управления звонками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС переосмыслила привычный интерфейс истории вызовов, добавив интеллектуальный элемент – вывод кратких тезисов бесед в истории звонков в приложении «Мой МТС». До этого история вызовов долгое время оставалась неизменной: пользователи видели только имя контакта, его номер и иконку с изображением.

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Новая функция работает на базе ИИ-моделей, разработанных в компании. Технология в режиме реального времени обрабатывает записанный разговор и выдает его в виде тезисов прямо в истории звонков. Такой формат поможет пользователям быстро зафиксировать все ключевые моменты беседы. Если абоненту понадобятся детальные подробности диалога, ему будет доступна расширенная версия выводов, полная расшифровка разговора и его запись.

«Каждый день кировчане обсуждают по телефону десятки важных для себя вещей. Раньше, чтобы ничего не забыть, приходилось делать заметки на ходу или переслушивать запись — теперь это берет на себя ИИ. Благодаря нашим инновационным технологиям в области голосового интеллекта обычный звонок превращается в структурированную памятку, которая сохраняется прямо в истории вызовов. Мы делаем общение не просто удобным, а по-настоящему осмысленным, чтобы каждый разговор приносил пользу, а не заставлял напрягать память. Уверен, что жители Кирова и области по достоинству оценят эту заботу о своем времени», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

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