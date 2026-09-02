Астраханцы стали чаще искать любовь в интернете

Жители Астраханской области стали значительно чаще использовать онлайн-сервисы для знакомств. По данным аналитиков «МегаФона», в 2026 г. потребление мобильного интернет-трафика на дейтинг-платформах в регионе выросло на 92% по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Анализ обезличенных данных абонентов показал, что астраханцы планируют новые знакомства заранее, накануне выходных. Самым активным для знакомств в Сети стал четверг, в этот день всплеск интереса к подобным ресурсам превышает средний показатель на 19%. Интересно, что в субботу трафик увеличивается на 10%, а в воскресенье — падает на 17%.

Лидерство по популярности среди жителей Астраханской области в 2026 году удерживает портал Mamba — потребление интернет-трафика на этом сервисе составило порядка 60%. Вторую строчку рейтинга занимает Loveplanet (29%), а замыкает тройку лидеров сервис знакомств Teamo (11%).

«Цифровизация затрагивает все сферы жизни, включая личные отношения. Наши данные показывают устойчивый тренд на рост онлайн-знакомств. Для комфортного и безопасного общения мы обеспечиваем необходимую инфраструктуру — создаем новое и модернизируем существующее телеком-оборудование не только в крупных городах, но и в самых маленьких и отдаленных населенных пунктах, что также позволяет увеличить скорость мобильного интернета, чтобы хороший сигнал только способствовал зарождающимся отношениям», — сказал директор «МегаФона» в Астраханской области Николай Макаров.