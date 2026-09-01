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Готовые беспилотники заняли лишь 35% коммерческих запросов российских компаний

«Налетай.рф» проанализировал коммерческие запросы российских компаний, поступившие через платформу в 2026 г. Анализ показал: готовые беспилотные авиационные системы формируют около 35% классифицированных обращений, тогда как почти две трети запросов связаны с решениями для их оснащения, эксплуатации и применения. Об этом CNews сообщили представители «Налетай.рф».

В эту часть спроса входят комплектующие и запасные части, системы связи, управления и навигации, образовательные решения, полезные нагрузки, наземная инфраструктура, программное обеспечение, услуги и средства противодействия БПЛА.

Более трети коммерческих запросов связаны с комплектующими, системами связи, управления и навигации — технологической базой, необходимой для сборки, оснащения и эксплуатации БАС. Компании ищут решения от аккумуляторов и двигателей до полетных контроллеров и систем связи.

Заметную часть обращений формируют также средства противодействия БПЛА — около 11% классифицированных запросов. Еще около 8% приходится на образовательные решения: учебные БАС, конструкторы, FPV-комплекты, программируемые платформы и оборудование для учебных классов.

Анализ показывает, что коммерческий интерес на платформе уже не концентрируется исключительно на покупке готового аппарата. Существенную часть запросов формирует технологическая инфраструктура вокруг БАС — компоненты, оборудование, системы управления, специалисты и сервисы, необходимые для их практического применения.

Сегодня на 371 модель БАС приходится 690 наименований комплектующих и запасных частей. Всего каталог платформы насчитывает 1068 товаров и решений для рынка гражданской беспилотной авиации.

Из 371 представленной модели БАС 311 произведены российскими компаниями. Помимо беспилотников и комплектующих, на платформе представлены дронопорты, программное обеспечение, полезные нагрузки и другое специализированное оборудование.

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В результате «Налетай.рф» объединяет на одной площадке решения для разных этапов работы с БАС — от выбора техники и комплектующих до поиска операторов, сервисных компаний и технологических партнеров.

Сегодня на платформе зарегистрированы 635 производителей БАС, поставщиков комплектующих и отраслевых сервисных компаний, а также 74 оператора, оказывающих услуги с применением беспилотных технологий. Со стороны спроса представлены 626 компаний-заказчиков, использующих платформу для поиска оборудования, поставщиков, исполнителей и партнеров.

В разделе «Образование» представлены программы 30 организаций, занимающихся подготовкой специалистов для отрасли. Еще 48 компаний участвуют в разделе «Кооперация», предназначенном для поиска производственных и технологических партнеров.

«Структура запросов показывает важный сдвиг: заказчик все реже ищет беспилотник как отдельный продукт. Ему нужна система под конкретную задачу - аппарат, компоненты, связь, полезная нагрузка, сервис или оператор. Спрос постепенно смещается от выбора отдельных моделей БАС к комплексным решениям», – отметил Дмитрий Фандеев, генеральный директор ООО «Цифровая транспортная платформа».

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