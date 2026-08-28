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Теперь «Алиса AI» превращает рукописный текст с фото в аккуратные структурированные заметки

ИИ-ассистент «Алиса AI» научился превращать фото с конспектами, записками после встреч и рецепты врача в аккуратные заметки. Достаточно сфотографировать нужный документ с заметками, и вместо списка получается оформленный, удобный для чтения результат. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Распознавать написанное на снимках нейросеть умела и раньше, но теперь она не просто извлекает текст, а сразу приводит его в порядок: структурирует, разбивает на разделы и заголовки и отдаёт готовую заметку, которую можно сохранить, отредактировать или отправить. Функция полезна студентам, врачам и всем, кто работает с рукописными записями.

Раньше распознавание с фото давало «сырую» расшифровку, которую приходилось вычитывать и приводить в порядок вручную. Теперь «Алиса AI» понимает смысл написанного на загруженных фотографиях: сама выделяет главное, группирует пункты по темам, расставляет заголовки и списки. На выходе получается не копия снимка, а готовая заметка, с которой можно сразу работать — сохранить, отредактировать или отправить коллеге.

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Функция работает на модели Alice AI VLM, которая разбирает даже беглый почерк и привычные сокращения: студенческие конспекты, заметки после совещаний, рукописные назначения врача. Студенту это помогает превратить лекцию в готовый материал для подготовки, врачу и пациенту — разобрать назначения, а всем, кто ведёт записи от руки, — не терять идеи, списки дел и договорённости со встреч. Запуск сопровождается серией уличных плакатов в Москве с примерами рукописного текста, который сложно разобрать на глаз.

Распознавание рукописного текста на фото доступно на сайте alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса AI», «Яндекс с Алисой AI» и в «Яндекс Браузере».

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