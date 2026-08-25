ITGlobal.com расширяет функциональность AIaaS: теперь нейросети работают с графикой и видео через API

В ИИ-шлюзе AIaaS ITGlobal.com, корпорация ITG, стала доступна генерация и редактирование изображений. Функции подключены к существующему API платформы: для работы используются действующие ключи доступа и схема биллинга, а отдельная интеграция не требуется. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

В сервисе представлены Nano Banana 2 и Nano Banana Lite, GPT Image 2, FLUX 2 Klein и FLUX 2 Pro, Recraft и Recraft Vector. Модели отличаются специализацией: Nano Banana 2 и Nano Banana Lite подходят для повседневных задач, GPT Image 2 — для работы с детализированными изображениями, FLUX 2 Klein и FLUX 2 Pro — для фотореалистичной графики и ее редактирования. Recraft ориентирована на дизайнерские и маркетинговые задачи, а Recraft Vector позволяет создавать изображения в формате SVG.

Также добавлена FLUX 3. Модель работает с текстом, графикой, видео и звуком. Она поддерживает создание видео продолжительностью от 5 до 20 секунд в разрешении 720p или 1080p с аудио, а также обработку движения и сцен.

«Расширение AIaaS визуальными моделями дает компаниям возможность включать работу с изображениями, графикой и видео в единый контур ИИ-инструментов. Генерация выполняется на вычислительных ресурсах платформы в рамках API-запросов: клиенту не требуется самостоятельно организовывать инфраструктуру для инференса моделей. Это упрощает автоматизацию типовых задач по подготовке контента, сокращает число отдельных интеграций и позволяет заранее учитывать затраты на использование моделей в рамках проекта», — отметил Евгений Свидерский, вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com, корпорация ITG.

Стоимость запроса определяется до его выполнения и зависит от выбранной модели и разрешения результата. Учет потребления и доступ к сервису ведутся в рамках проекта клиента. Запросы не передаются провайдерам для обучения моделей.