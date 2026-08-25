Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

ITGlobal.com расширяет функциональность AIaaS: теперь нейросети работают с графикой и видео через API

В ИИ-шлюзе AIaaS ITGlobal.com, корпорация ITG, стала доступна генерация и редактирование изображений. Функции подключены к существующему API платформы: для работы используются действующие ключи доступа и схема биллинга, а отдельная интеграция не требуется. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

В сервисе представлены Nano Banana 2 и Nano Banana Lite, GPT Image 2, FLUX 2 Klein и FLUX 2 Pro, Recraft и Recraft Vector. Модели отличаются специализацией: Nano Banana 2 и Nano Banana Lite подходят для повседневных задач, GPT Image 2 — для работы с детализированными изображениями, FLUX 2 Klein и FLUX 2 Pro — для фотореалистичной графики и ее редактирования. Recraft ориентирована на дизайнерские и маркетинговые задачи, а Recraft Vector позволяет создавать изображения в формате SVG.

Также добавлена FLUX 3. Модель работает с текстом, графикой, видео и звуком. Она поддерживает создание видео продолжительностью от 5 до 20 секунд в разрешении 720p или 1080p с аудио, а также обработку движения и сцен.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

«Расширение AIaaS визуальными моделями дает компаниям возможность включать работу с изображениями, графикой и видео в единый контур ИИ-инструментов. Генерация выполняется на вычислительных ресурсах платформы в рамках API-запросов: клиенту не требуется самостоятельно организовывать инфраструктуру для инференса моделей. Это упрощает автоматизацию типовых задач по подготовке контента, сокращает число отдельных интеграций и позволяет заранее учитывать затраты на использование моделей в рамках проекта», — отметил Евгений Свидерский, вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com, корпорация ITG.

Стоимость запроса определяется до его выполнения и зависит от выбранной модели и разрешения результата. Учет потребления и доступ к сервису ведутся в рамках проекта клиента. Запросы не передаются провайдерам для обучения моделей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

Печатные платы высшего класса к 2030 году будут выпускать 10 российских заводов

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

Новый процессор IBM для мейнфреймов умеет выполнять код IBM Z и Arm одновременно и без эмуляции

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще