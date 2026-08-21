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Wildberries выпустила крупное обновление функции ИИ-сравнения товаров

Wildberries (входит в группу RWB) обновила функцию «Умное сравнение» и сделала ее полностью доступной всем пользователям мобильного приложения и сайта маркетплейса. В новой версии расширено количество категорий товаров, в которых доступно сравнение, улучшен интерфейс и технологическая база. Сравнение стало более наглядным и информативным, чтобы покупатели могли быстрее разбираться в характеристиках товаров и выбирать подходящий вариант под свою задачу. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Тестирование ИИ-сравнения стартовало в июне и дало положительные результаты: функция получила позитивную обратную связь, помогает быстрее сориентироваться в характеристиках товаров и принять решение о заказе. «Умное сравнение» постепенно становится доступно для все большего числа категорий ‒ помимо электроники, бытовой техники, инструментов, товаров для дома и ремонта пользователи теперь могут сравнивать предметы одежды, обувь, косметику, мебель, зоотовары и др.

Важные параметры товаров в диалоговом окне теперь оформлены в читаемую таблицу, зафиксированы и скроллятся синхронно с карточками, что позволяет удерживать в поле зрения все ключевые различия без возврата в начало страницы. Также в результатах сравнения появился блок «Важное из отзывов» ‒ вместо чтения большого количества комментариев пользователь получает краткий пересказ реального опыта других покупателей, что влияет на финальное принятие решения о покупке.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

В новой версии «Умного сравнения» также значительно улучшено качество текстов, которые генерирует новая версия дообученной большой языковой модели BerryLM, за счет подключения дополнительных источников данных. Теперь ИИ изучает не только характеристики в карточке товара, но и анализирует вопросы пользователей к продавцам, данные ответов и реальные кейсы использования. Это позволяет формировать максимально полный и живой ответ на естественном языке.

Механика работы осталась интуитивно понятной: пользователь выбирает несколько интересующих его товаров, и система выдает структурированный отчет. Ответ ИИ содержит ключевые отличия, плюсы и минусы сравниваемых позиций. Например, при сравнении наушников «Умное сравнение» не просто перечислит характеристики, а подскажет, какая модель лучше подойдет для работы в шумном офисе, а какая ‒ для активных занятий спортом.

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