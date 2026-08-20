Платформа Loginet запустила выгрузку XML-файлов черновиков ЭТрН и заказ-заявок для кросс-операторского обмена

Платформа Loginet запустила выгрузку XML-файлов черновиков ЭТрН и заказ-заявок для кросс-операторского обмена. Такое обновление позволит упростить обмен данными между компаниями с разными операторами ЭДО. Пользователи Loginet вне зависимости от роли — грузоотправитель, экспедитор или перевозчик — получат структурированный файл, содержащий сведения о грузе, точках погрузки-разгрузки, транспортном средстве и контрагентах. Файл можно загрузить в личный кабинет любого оператора ЭДО, передать партнеру по электронной почте или дополнить вручную перед подписанием. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

С 1 сентября 2026 г/ все участники перевозочного процесса в России должны быть готовы к обязательному оформлению электронных транспортных накладных (ЭТрН). Однако на рынке сохраняется техническая сложность: контрагенты часто работают с разными операторами ЭДО, и используют сложные схемы доставки с участием посредников, так как бесшовный межоператорский роуминг для стадии черновиков (до момента официального подписания документа титулами) не всегда есть. Из-за этого компания, инициирующая ЭТрН, не может передать предзаполненный документ партнеру, если тот использует другого оператора. Данными приходится обмениваться в электронной почте или собирать в мессенджерах, а затем переносить вручную, что повышает риск ошибок и приводит к задержкам рейсов.

Обновление на портале Loginet позволяет формировать структурированные XML-файлы ЭТрН и электронных заказ-заявок непосредственно из карточки перевозки. Это снимает проблему отсутствия межоператорского роуминга для черновиков, позволяя компаниям обмениваться готовыми данными и загружать их в личные кабинеты любых операторов ЭДО.

«Новый функционал доступен клиентам платформы без дополнительных настроек и решает проблему на уровне обмена исходными данными. Выгрузка XML-файлов первого титула для ЭТрН и ЭЗЗ происходит из карточки перевозки без необходимости интеграции с оператором ЭДО или передачи ключей доступа. Файл создается автоматически на основе уже внесенных в Loginet данных о грузе, маршруте, водителях и транспорте, что гарантирует актуальность документа. Полученный XML-файл полностью структурирован, его можно отправить контрагенту по электронной почте, дополнить при необходимости и загрузить в личный кабинет любого оператора ЭДО для финального подписания», — сказал Алексей Шаров, руководитель функциональных проектов Loginet.

Этот подход также упрощает работу в сложных логистических цепочках с участием третьих лиц. Грузоотправитель может сформировать файл и передать его экспедитору или 3PL-оператору для внесения данных о конечном перевозчике. При этом структура документа не нарушается, а партнерам не требуется повторно вводить информацию вручную.