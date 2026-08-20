«Едадил» стал частью программы лояльности «Свои Плюсы»

«Едадил» интегрировался в программу лояльности «Свои Плюсы» и получает новое название — «Свои Плюсы Едадил». Для пользователей «Едадила» объединение дополнит привычные способы экономии возможностями программы лояльности, для участников «Своих Плюсов» расширит возможности получать выгоду в повседневных сценариях. Об этом CNews сообщили представители программы «Свои Плюсы».

Все действующие механики сервиса сохранятся: пользователи по-прежнему смогут искать акции и скидки, загружать чеки и получать рубли за покупки. Одновременно в «Едадиле» появляется больше возможностей получать баллы «Плюса». Одна из них уже доступна — накопленные алмазы можно обменивать на баллы. В дальнейшем таких способов станет еще больше.

Для участников «Своих Плюсов» «Едадил» становится еще одним местом, где можно получать единую валюту программы. Ее можно использовать как скидку на поездки, покупки и заказы в сервисах «Яндекса», а также обменивать на товары и промокоды в разделе «Где тратить». Баллы «Плюса» связаны и с уровнями программы: по итогам каждого сезона пользователю присваивается уровень, который определяет доступные ему преимущества.

Ежемесячно пользователи загружают в «Едадил» около 150 млн чеков. За последние полтора года частота использования приложения выросла почти в полтора раза, а за последние десять месяцев среднее время в сервисе — более чем вдвое. Пользователи все чаще обращаются к нему за регулярной выгодой, а не отдельной разовой скидкой. Присоединение к «Своим Плюсам» продолжает это развитие: возможности сервиса становятся частью единой программы, которая помогает получать больше выгоды и преимуществ в разных повседневных сценариях.

Сервис доступен для скачивания в App Store, Google Play, RuStore, GetApps, Galaxy Store и AppGallery, а также в веб-версии.