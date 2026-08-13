Yandex Maps поможет выбрать маршрут, на котором больше деревьев и тени по пути

В Yandex Maps в Ташкенте появился новый тип пешеходного маршрута — «Зеленый». В жаркую погоду при построении пути сервис начал предлагать вариант, на котором больше деревьев и потенциальной тени. Узбекистан стал первой страной, где Yandex Maps реализовал эту функциональность. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Чтобы определить «Зеленый» маршрут, алгоритм оценивает каждый вариант по нескольким критериям. Он учитывает долю пути на открытом пространстве, плотность покрытия кронами деревьев, среднюютемпературу воздуха и длину маршрута. Алгоритм также определяет, как на пути чередуются открытые и тенистые участки. Чем дольше человек идет под открытым солнцем, тем жарче и менее комфортным может ощущаться путь, поэтому важно, чтобы участки с деревьями были равномерно распределены по маршруту.

Чтобы находить такие маршруты, команда Yandex Maps создала цифровую карту деревьев Ташкента. С помощью нейросети картографы проанализировали спутниковые снимки города и определили, где расположены кроны деревьев и какую площадь они занимают. Модель научилась за одну-две минуты обрабатывать цветной спутниковый снимок территории площадью 100 км² и выделять на нем участки с деревьями. На контрольной выборке снимков, которые модель не видела во время обучения, точность распознавания составила около 90%. Затем результаты сопоставили с пешеходными улицами, дорожками и переходами.

«Зеленый» маршрут может пригодиться в разных повседневных ситуациях — например, по дороге до метро или автобусной остановки, во время прогулки по городу или по пути в магазин и кофейню поблизости. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно выбрать в Yandex Maps начальную и конечную точки и построить пешеходный маршрут. Если среди предложенных вариантов есть «Зеленый», сервис покажет его на карте. Пользователь сможет сравнить маршруты по времени и длине и выбрать наиболее подходящий.

Скачать приложение Yandex Maps можно в Google Play или App Store.