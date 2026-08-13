В модуле дозвона в сервисе «Скорозвон» появилась омни–карусель

Сервис «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen Contact Center, добавил в модуль дозвона новый инструмент — омни-карусель. Теперь управлять номерами, контактностью и звонками можно в едином окне. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Технология распределяет исходящие вызовы между транками (каналами подключения к оператору связи) разных операторов связи так, чтобы абонент получал звонок с номера своего оператора: с « МегаФона» на «МегаФон», с МТС на МТС и так далее. Это увеличивает процент успешных соединений и помогает компаниям поддерживать стабильную дозваниваемость.

Омни-карусель определяет оператора связи абонента и направляет вызов через соответствующий транк. Для этого компания загружает в сервис номера от разных операторов, а система сама выбирает, с какого из них позвонить конкретному клиенту. Переключение происходит автоматически, менеджерам не нужно вручную управлять номерами при обзвоне.

Инструмент помогает обойти технические ограничения и снижение показателей по отдельному оператору. Если по одному из направлений падает контактность, звонки продолжают уходить через остальные транки, и обзвон не останавливается.

Кроме того, омни-карусель позволяет использовать разные номера для разных направлений: за каждым проектом, регионом или сегментом базы можно закрепить отдельный пул номеров и отслеживать его эффективность.

Омни-карусель встроена в модуль дозвона и работает вместе с другими инструментами — каруселями номеров, детекцией умных автоответчиков. Для подключения нужна собственная АТС по SIP-транку и номера операторов.

«Базы у большинства колл-центров и отделов продаж сопоставимы. Клиент оставляет заявки сразу в нескольких компаниях, и выигрывает тот, кто перезвонит быстрее. Омни-карусель решает задачу дозваниваемости на уровне инфраструктуры: система сама подбирает оптимальный номер для каждого вызова, и команде остаeтся только вовремя принимать звонки», — сказала Любовь Чащина, руководитель группы продаж в сервисе «Скорозвон».

Модуль дозвона — комплексная надстройка над телефонией, которая помогает управлять номерами, повышать контактность и отслеживать показатели звонков. В модуль включены инструменты, которых нет в базовой инфраструктуре от оператора.