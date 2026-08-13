«Крайон» и «Колибри-АРМ» объединили управление уязвимостями и ИТ-инфраструктурой

Компания «Крайон», интегратор технологических решений для цифровой трансформации бизнеса, и разработчик системы управления ИТ-инфраструктурой «Колибри-АРМ» в рамках технологического партнерства интегрировали сканер уязвимостей HScan с платформой «Колибри-АРМ». Новые возможности позволяют автоматизировать процессы управления уязвимостями и повысить скорость реагирования на угрозы информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

Интеграция объединяет возможности HScan по выявлению уязвимостей с инструментами централизованного управления конечными устройствами, доступными в «Колибри-АРМ». Теперь данные о выявленных уязвимостях могут использоваться для оперативного выполнения необходимых действий на рабочих станциях и серверах: установки обновлений, развертывания исправлений и контроля выполнения задач.

Такой подход позволяет сократить время между обнаружением уязвимости и ее устранением, снизить вероятность ошибок, связанных с ручными операциями, и обеспечить непрерывный контроль состояния защищенности инфраструктуры. Использование интегрированного решения также помогает организациям повысить эффективность процесса управления уязвимостями, сосредоточить усилия специалистов на устранении наиболее критичных рисков и сократить эксплуатационные затраты на сопровождение ИТ-инфраструктуры.

«При выборе технологических решений заказчики все чаще оценивают не отдельные функции продуктов, а возможность использовать их в едином рабочем процессе, безопасном и интегрированном. Вместе с «Колибри-АРМ» мы создаем решение, которое органично встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру клиентов и открывает возможности для дальнейшей автоматизации процессов. Мы уверены, что развитие нашего технологического партнерства позволит реализовать еще больше совместных сценариев, которые помогут заказчикам эффективнее управлять инфраструктурой и повышать уровень ее защищенности», – отметил Владимир Еронин, директор по развитию бизнеса компании «Крайон».

«Сегодня заказчикам важно не только своевременно выявлять уязвимости, но и максимально быстро устранять их. Интеграция «Колибри-АРМ» с HScan объединяет процессы управления уязвимостями и администрирования ИТ-инфраструктуры в едином контуре. Это позволяет оперативно развертывать необходимые обновления, контролировать выполнение задач и существенно сокращать время реагирования на потенциальные угрозы. Мы рассматриваем развитие подобных интеграций как одно из ключевых направлений развития платформы», – сказал Ильнур Ибрагимов, технический директор «Колибри-АРМ».