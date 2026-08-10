«Корус Консалтинг» проведет ИИ-аудит для электротехнического холдинга «ЭРСО»

ГК «Корус Консалтинг» поможет «ЭРСО» определить наиболее перспективные направления применения искусственного интеллекта. Эксперты компании проведут аудит потенциальных ИИ-сценариев в холдинге, оценят ожидаемый бизнес-эффект, качество и доступность данных, а также готовность инфраструктуры и бизнес-процессов. По итогам проекта «ЭРСО» получит список приоритетных инициатив и дорожную карту внедрения, которые станут основой для принятия решений о дальнейших инвестициях в ИИ. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«ЭРСО» — многопрофильная интегрированная компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и реализации проектов нового строительства, реконструкции и модернизации объектов энергетики.

«ЭРСО» последовательно развивает производственные и инженерные процессы и рассматривает искусственный интеллект как один из инструментов повышения эффективности бизнеса. Компания уже определила основные направления его применения. Следующим шагом стало понимание того, какие инициативы действительно способны принести измеримый бизнес-эффект. В промышленности наибольший потенциал связан с производственными и инженерными процессами, однако их внедрение требуют наиболее тщательной подготовки. Необходимо оценить качество и доступность данных, готовность ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, а также возможность интеграции новых сервисов с существующими корпоративными системами. Кроме того, успешный пилот еще не означает, что решение можно масштабировать на всю компанию. Поэтому «ЭРСО» было важно выделить инициативы с наибольшим потенциалом для бизнеса и определить, какие изменения в данных, инфраструктуре и процессах потребуются для их внедрения и масштабирования.

Для проведения ИИ-аудита компания привлекла ГК «Корус Консалтинг», которая обладает экспертизой в трансформации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта. При оценке ИИ-сценариев специалисты анализируют не только их технологическую реализуемость, но и потенциальное влияние на ключевые бизнес-процессы, ожидаемый экономический эффект и готовность компании к изменениям. Проект реализуется по собственной методологии ИИ-аудита. Его результаты формируются в KORUS AI — корпоративной ИИ-среде, которая позволяет централизованно управлять ИИ-инициативами, контролировать их развитие и последовательно масштабировать успешные сценарии на уровне всей компании.

В ходе анализа эксперты проведут интервью с представителями ключевых функциональных направлений и дополнят перечень сценариев применения ИИ с учетом отраслевой специфики и опыта реализации аналогичных проектов. Команда также проанализирует, как сотрудники уже используют ИИ-инструменты, и подготовит рекомендации по формированию единого управляемого контура. Он позволит ИТ-подразделению централизовать инициативы, установить единые правила их использования и создать условия для масштабирования наиболее эффективных решений.

Эксперты оценят каждый сценарий по нескольким критериям: потенциальный бизнес-эффект, техническая реализуемость, качество и доступность данных, готовность инфраструктуры и бизнес-процессов, а также необходимые организационные изменения. По итогам аудита «ЭРСО» получит оценку всех рассмотренных ИИ-сценариев, шорт-лист приоритетных проектов и дорожную карту их реализации. В ней будут определены последовательность запуска инициатив, необходимые ресурсы и компетенции, а также ключевые зависимости между проектами. Результаты аудита станут основой для формирования системной программы применения искусственного интеллекта в компании.

«Мы видим большой потенциал искусственного интеллекта и уже рассматриваем различные сценарии его применения. При этом важно не просто запускать отдельные эксперименты, а понимать, какие решения действительно способны дать бизнес-эффект и в какие направления стоит инвестировать в первую очередь. Для этого нам нужен был партнер, который сможет провести оценку наших инициатив и учесть специфику бизнеса. При выборе команды для нас были важны опыт работы с промышленными компаниями, скорость включения в проект и готовность глубоко погрузиться в процессы. Уверены, что такой формат работы позволит сформировать реалистичный план внедрения ИИ, определить необходимые изменения внутри компании и сосредоточиться на проектах с наибольшей практической ценностью», — сказал Юрий Радыгин, вице-президент по организационному развитию и цифровизации АО «Холдинг ЭРСО»

«В ИИ легко потратить ресурсы на впечатляющие пилоты, которые не принесут бизнесу отдачи. Поэтому в таких проектах одинаково важны честная приоритизация и объективная оценка экономического эффекта. Они показывают компании, куда двигаться в первую очередь. Наша задача — сформировать для «ЭРСО» портфель приоритетных ИИ-проектов с измеримым эффектом», — сказала Елена Никитина, руководитель направления заказной разработки и искусственного интеллекта ГК «Корус Консалтинг».