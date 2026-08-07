Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети

Дополнительная защита для детских SIM-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне этого года, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских SIM-карт только по инициативе и с согласия родителей. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Любые ограничения для детских SIM-карт применяются исключительно по решению родителей и служат для дополнительной безопасности несовершеннолетних в сети.

Защита от мошенников

Одна из предлагаемых мер — запрет операторам направлять на детские номера рекламные рассылки и SMS, предназначенные для авторизации на различных сервисах.

Таким образом снижается риск мошенничества в отношении несовершеннолетних, кражи их персональных данных, продажи аккаунтов и применения методов социальной инженерии, которыми часто пользуются злоумышленники.

Исключение сделано для авторизационных SIM, которые присылают государственные информационные системы, так как в этом случае уже работает дополнительная защита. Например, код от «Госуслуг» не приходит во время телефонного разговора.

Почему это важно

Защита от киберпреступников особенно важна в отношении такой уязвимой категории как дети. Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенниками этому направлению уделено отдельное внимание. При этом обязательно учитываются права граждан и соблюдается баланс безопасности и интересов пользователей.