«СберТех» интегрировал управление медиаконтентом в свое решение для работы с товарными данными

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» расширил функциональность своего решения для управления информацией о товарах Platform V Product 360. Оно получило возможности для работы с цифровыми активами: фотографиями, векторными изображениями, видеороликами, аудиофайлами, документами. Об этом CNews сообщили представители «СберТех».

Благодаря этому производители, дистрибьюторы, ретейлеры и продавцы на маркетплейсах смогут прямо из Platform V Product 360 управлять медиаконтентом, что облегчит его адаптацию под различные каналы продаж и поможет оптимизировать ресурсы команды на его создание.

Новая функциональность работает как полноценная система управления цифровыми активами (Digital Asset Management, DAM) и по умолчанию доступна без приобретения дополнительных лицензий. Она позволяет выстроить процесс централизованного хранения, организации, поиска и распространения разноформатного контента с помощью структурированного медиахранилища. В нем пользователь может создавать коллекции и привязывать материалы к карточкам товаров для выгрузки на сайты и маркетплейсы. Это дает возможность контент-менеджерам и специалистам маркетинговых отделов с помощью Platform V Product 360 подготавливать медиаконтент, настраивать его отправку в каналы продаж, а также обмениваться им с внутренними и внешними пользователями.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы продолжаем расширять возможности бизнеса в области управления товарным контентом. Добавление DAM-системы в Platform V Product 360 сделает работу с данными о продуктах более комплексной и эффективной. Теперь наши клиенты смогут простым и удобным способом хранить, каталогизировать и связывать различные медиафайлы с другой информацией о товарах в одном интерфейсе. Это позволит сократить время на создание продуктовых карточек и ускорить их вывод в каналы продаж, предотвратить потерю и дублирование цифровых активов, уменьшить риск ошибок при создании контента и повысить его качество».

Platform V Product 360 — комплексное решение, сочетающее в себе системы классов PIM (Product Information Management — управление информацией о товарах) и mini-MDM (Master Data Management — управление мастер-данными). Оно позволяет управлять продуктовым каталогом, который хранит в себе маркетинговую информацию о товарах с разными вариациями их характеристик и обеспечивает передачу этих данных в разные системы и каналы продаж.