Разделы

ПО Софт
|

«СберТех» интегрировал управление медиаконтентом в свое решение для работы с товарными данными

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» расширил функциональность своего решения для управления информацией о товарах Platform V Product 360. Оно получило возможности для работы с цифровыми активами: фотографиями, векторными изображениями, видеороликами, аудиофайлами, документами. Об этом CNews сообщили представители «СберТех».

Благодаря этому производители, дистрибьюторы, ретейлеры и продавцы на маркетплейсах смогут прямо из Platform V Product 360 управлять медиаконтентом, что облегчит его адаптацию под различные каналы продаж и поможет оптимизировать ресурсы команды на его создание.

Новая функциональность работает как полноценная система управления цифровыми активами (Digital Asset Management, DAM) и по умолчанию доступна без приобретения дополнительных лицензий. Она позволяет выстроить процесс централизованного хранения, организации, поиска и распространения разноформатного контента с помощью структурированного медиахранилища. В нем пользователь может создавать коллекции и привязывать материалы к карточкам товаров для выгрузки на сайты и маркетплейсы. Это дает возможность контент-менеджерам и специалистам маркетинговых отделов с помощью Platform V Product 360 подготавливать медиаконтент, настраивать его отправку в каналы продаж, а также обмениваться им с внутренними и внешними пользователями.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы продолжаем расширять возможности бизнеса в области управления товарным контентом. Добавление DAM-системы в Platform V Product 360 сделает работу с данными о продуктах более комплексной и эффективной. Теперь наши клиенты смогут простым и удобным способом хранить, каталогизировать и связывать различные медиафайлы с другой информацией о товарах в одном интерфейсе. Это позволит сократить время на создание продуктовых карточек и ускорить их вывод в каналы продаж, предотвратить потерю и дублирование цифровых активов, уменьшить риск ошибок при создании контента и повысить его качество».

Platform V Product 360 — комплексное решение, сочетающее в себе системы классов PIM (Product Information Management — управление информацией о товарах) и mini-MDM (Master Data Management — управление мастер-данными). Оно позволяет управлять продуктовым каталогом, который хранит в себе маркетинговую информацию о товарах с разными вариациями их характеристик и обеспечивает передачу этих данных в разные системы и каналы продаж.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Создатель российского «убийцы» MS Office закрыл офисы. В компании реструктуризация, убытки и массовые увольнения

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

Индустрия ПК требует у Microsoft сделать Windows легче и быстрее: «Иначе мы не выживем»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще