Конструктор скриптов ScriptBuilder от Voxys получил сертификат «Сделано в России»

Решение ScriptBuilder, разработанное «Воксис Лаб», технологическим подразделением Voxys, получило сертификат соответствия добровольной системы сертификации «Сделано в России» Российского экспортного центра. Для компании это важный шаг в развитии отечественного программного обеспечения и расширении возможностей продвижения продукта на российском и международных рынках. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

ScriptBuilder — универсальный конструктор скриптов для контактных центров. Платформа предназначена для создания и настройки сценариев обслуживания клиентов в единой среде и позволяет выстраивать омниканальное взаимодействие через различные каналы, включая веб-интерфейс и мессенджеры.

Решение помогает создавать сценарии обслуживания клиентов, чат-ботов, инструменты для проведения маркетинговых исследований, NPS- и CSI-опросов, а также гибко настраивать процессы с учетом расписания и задач конкретного проекта. ScriptBuilder позволяет сотрудникам без специальных технических навыков самостоятельно разрабатывать и корректировать сценарии, собирать и анализировать ответы клиентов, повышать эффективность процессов и качество клиентского сервиса.

«Для нас получение сертификата "Сделано в России“ — это подтверждение качества и технологической зрелости нашего продукта. ScriptBuilder создавался как практический инструмент для бизнеса, которому важно быстро адаптировать клиентские сценарии и повышать эффективность контакт-центров. Сертификация Российского экспортного центра усиливает доверие к решению и открывает дополнительные возможности для его продвижения как на российском, так и на внешних рынках», — сказал Владимир Киселев, генеральный директор «Воксис Лаб».