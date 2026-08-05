Исследование «Яндекс ID»: каждый третий владелец нескольких аккаунтов в сервисах «Яндекса» хотел бы объединить управление данными в едином профиле

44% пользователей «Яндекса» используют два и более аккаунта для работы, личных задач и покупок. Исследование «Яндекс ID» показало, что каждый третий владелец нескольких аккаунтов (33%) хотел бы управлять персональными данными через единый профиль, чтобы обновлять сведения один раз и использовать их во всех связанных аккаунтах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс ID».

По мере того как владельцы решают через аккаунт все больше повседневных задач, актуальность данных становится важна не только для удобства, но и для цифровой безопасности.

Исследование «Яндекс ID» проводилось среди 1500 совершеннолетних пользователей Яндекса, которые за последний месяц воспользовались хотя бы одним сервисом компании. Кроме результатов опроса, использовались обезличенные агрегированные данные «Яндекс ID» о более чем 114 млн активных аккаунтов пользователей сервиса.

Несколько аккаунтов помогают разделять сценарии, но усложняют управление данными

Согласно исследованию, 56% респондентов регулярно пользуются одним аккаунтом, а 44% — двумя и более. На вопрос, для чего им дополнительные аккаунты, можно было выбрать несколько вариантов, чаще всего пользователи отмечали, что используют их для личных задач (67%), работы (55%) и покупок (40%).

Чем больше аккаунтов использует человек, тем сложнее поддерживать данные в актуальном состоянии. За последний год пользователи чаще всего обновляли способы оплаты (47%), номер телефона (23%), адрес электронной почты (23%), документы (15%) и домашний адрес (13%). При этом именно способы оплаты владельцы нескольких аккаунтов чаще всего называют наиболее сложными для поддержания в актуальном состоянии (21%).

На вопрос о наиболее распространенных затруднениях респонденты тоже могли выбрать сразу несколько вариантов ответов: 37% признаются, что не могут вспомнить, где именно сохранены их контактные данные; 36% — что для входа в разные аккаунты приходится каждый раз использовать разные способы аутентификации; а 21% вынуждены заново вводить одну и ту же информацию в нескольких аккаунтах.

Решением этой проблемы пользователи считают возможность обновлять данные один раз для всех связанных аккаунтов: среди владельцев нескольких аккаунтов в возрасте 18–34 лет такой подход поддерживают 42% респондентов. В целом такой запрос разделяют 33% владельцев нескольких аккаунтов.

Актуальность данных — важная часть цифровой безопасности

Персональные данные задействованы как при использовании сервисов «Яндекса», так и для подтверждения личности пользователя, в том числе при восстановлении доступа к аккаунту. Поэтому цифровая безопасность зависит не только от механизмов защиты аккаунта, но и от актуальности сведений, таких как номер телефона и адрес электронной почты. Если эти данные меняются, их важно своевременно обновлять — это помогает сохранить доступ к аккаунту и избежать проблем при использовании сервисов.

Пользователь самостоятельно определяет, какие сведения хранить в профиле «Яндекс ID» и в каких сервисах их использовать. При оформлении заказа или вызове такси — используется только та информация, которая действительно необходима.

Ася Статьева, руководитель сервиса «Яндекс ID»: «Актуальный профиль в «Яндекс ID» — это не формальность: без действующего номера телефона можно потерять доступ к аккаунту, без верных данных для восстановления — не вернуть его обратно. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы управлять всеми своими данными через единый профиль и держать их в актуальном состоянии было просто и понятно».