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В России запустили Pixly – ИИ-соцсеть

В России начала работу Pixly – социальная платформа для создания, публикации и поиска ИИ-контента. В одном сервисе пользователи могут генерировать изображения и видео, оформлять публичные страницы, подписываться на авторов, находить идеи в персональной ленте и создавать собственные версии понравившихся работ. Об этом CNews сообщили представители Pixly.

Pixly построена по принципу AI-native: искусственный интеллект здесь не добавлен к обычной социальной сети как отдельная функция, а встроен в ее основную механику. Пользователь может увидеть работу в ленте, узнать, с помощью какой нейросети она была создана, открыть доступный промт, изменить параметры и получить собственный результат.

Главная идея Pixly – превратить ИИ-контент из одноразового результата генерации в живую социальную среду. В обычном генераторе работа часто заканчивается скачиванием готового файла. В Pixly результат можно сразу опубликовать, показать аудитории, сохранить в личном профиле и использовать как основу для новых идей.

Если автор открыл доступ к промту или шаблону, другие пользователи могут повторить его работу в несколько кликов. При этом необязательно копировать результат полностью: можно изменить описание, исходные данные и доступные параметры, чтобы получить собственную версию.

Такой подход помогает новичкам не начинать работу с пустого поля, а опытным ИИ-креаторам – показывать свои идеи, собирать портфолио, находить аудиторию и вдохновлять других пользователей.

В каталоге Pixly собрано более 100 актуальных моделей для создания и обработки изображений и видео. Список формируется из востребованных генеративных инструментов и регулярно обновляется.

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Встроенный редактор позволяет запускать генерации, получать сразу несколько результатов, объединять их в карусели, работать с редактируемыми промтами и переменными, а также выбирать приватность публикации и доступ к промту.

Социальная часть Pixly включает персональную ленту, раздел трендов, поиск по пользователям и ключевым словам, публичные профили и систему взаимодействия с контентом. Рекомендации постепенно адаптируются к интересам пользователя на основе того, какие публикации он просматривает, сохраняет и отмечает.

«Сегодня AI-креатору часто приходится искать идеи в одной социальной сети, создавать контент в нескольких нейросервисах, а публиковать результат уже на другой площадке. Мы объединили весь этот путь в одном продукте. В Pixly человек может увидеть сильную работу, создать собственную версию и сразу поделиться ею с аудиторией. Мы считаем, что именно так будет выглядеть следующий этап развития социальных платформ», – сказал основатель Pixly Михаил Есаян.

Pixly ориентирована на ИИ-креаторов, дизайнеров, маркетологов, блогеров, представителей брендов и обычных пользователей, которые хотят создавать изображения и видео с помощью современных нейросетей.

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