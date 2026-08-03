«Датарк» испытал модульный ЦОД с нагрузкой на стойку в 4,5 раза выше средней

Производитель модульных центров обработки данных «Датарк» провел приемо-сдаточные испытания МЦОД с максимальной нагрузкой 54 кВт на стойку. Это в 4,5 раза выше среднерыночного показателя. На данный момент он составляет около 12 кВт на стойку. Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

Испытания состоялись на производственной площадке «Датарк». На первом этапе специалисты проверили отдельные элементы инженерной инфраструктуры: системы электроснабжения и кондиционирования, аккумуляторные батареи и другие компоненты МЦОД. После их тестирования они провели комплексные испытания всех систем под полной проектной нагрузкой.

«В ходе испытаний инженеры смоделировали аварийные ситуации и проверили корректность работы оборудования в различных режимах. Все системы отработали штатно, критичных замечаний нет», — сказал руководитель группы управления проектами «Датарк» Михаил Ермолаев.

Это первый модульный ЦОД «Датарк» с нагрузкой более 50 кВт на стойку. Для отвода тепла, выделяемого высокопроизводительным оборудованием, проектировщики применили схему охлаждения «чиллер — фанкойл» (Chiller-FCU) с использованием прецизионных водяных межрядных кондиционеров. В качестве холодоносителя был использован этиленгликоль.

В 2025 г. «Датарк» реализовал проект для высокопроизводительных вычислений с нагрузкой 30 кВт на стойку. Как ранее отмечали эксперты компании, спрос на HPC-инфраструктуру стабильно растет. В настоящее время производитель фиксирует рост запросов на создание проектов с нагрузкой, достигающих 140 кВт на стойку. Для отвода тепла в таких МЦОД планируется применять современные технологии прямого жидкостного охлаждения серверов (Direct-to-Chip, D2C) с использованием блоков распределения охлаждающей жидкости (Coolant Distribution Unit, CDU). Такой подход позволяет значительно увеличить допустимую вычислительную плотность, повысить энергоэффективность инженерной инфраструктуры и обеспечить надежную эксплуатацию ИИ-кластеров нового поколения на базе высокопроизводительных GPU-ускорителей.