Быстрые ответы «Алисы AI» в «Поиске» набрали 49,5 млн ежемесячной аудитории

Ежемесячная аудитория быстрых ответов «Алисы AI» в «Поиске Яндекса» во II квартале 2026 г. достигла 49.5 млн человек. Пользователи все чаще могут быстро получить нужную информацию в коротком ответе под поисковой строкой. Сейчас доля покрытия быстрыми ответами составляет 42% поисковых запросов — это на 7 п.п. больше, чем кварталом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Рост доли быстрых ответов в «Яндекс Поиске» стал возможен благодаря новому поколению собственных компактных моделей Alice AI Search, разработанных специально для работы в высоконагруженной поисковой системе. Модели прошли полный цикл обучения «Яндекса» — от собственного предобучения (pre-training) до этапа обучения с подкреплением (Reinforcement Learning). Для них была разработана гибридная архитектура, объединяющая подходы «смеси экспертов» (Mixture of Experts, MoE) и«энкодер-декодер» (encoder-decoder), которые ранее применялись вместе преимущественно в научных исследованиях.

«Поисковые системы — самая массовая точка взаимодействия человека с искусственным интеллектом: аудитория поисковиков в разных странах исчисляется сотнями миллионов пользователей, что на порядок больше, чем у любого отдельного ИИ-ассистента (Google — около 14 млрд поисков в день против 2,5+ млрд промптов ChatGPT). При этом поиск работает на предельных нагрузках и предъявляет особые требования к скорости и точности ответа. Именно поэтому крупные компании — включая «Яндекс» и Google — разрабатывают для поиска отдельные модели с нуля, а не переиспользуют модели, обученные для диалоговых ассистентов», — сказал Максим Болотских, партнер и руководитель практики искусственного интеллекта, «Яков и партнеры».

По результатам слепого попарного тестирования (Side-by-Side) качество ответов новых моделей «Яндекса» оказалось выше AI Overviews Google (56,7% побед), а на запросах с длинным контекстом преимущество оказалось еще заметнее. Новые модели лучше справляются со сложными темами — медициной и правом: SbS против AI Overviews — 63,2% и 65%.

Быстрые ответы строятся на основе информации из открытого интернета и сопровождаются ссылками на использованные источники, поэтому пользователь в любой момент может перейти к первоисточникам и подробнее изучить тему. При этом пользователь все еще может выбрать наиболее удобный сценарий: открыть сайт, продолжить поиск по изображениям, товарам или видео. При этом «Алиса AI» в «Поиске» стимулирует пользователей больше взаимодействовать с «Поиском» — по данным «Яндекса», количество дополнительных уточнений за последние полгода выросло почти в два раза.

«Поиск Яндекса» c помощью ИИ-технологии «Блендер» выбирает формат ответа в зависимости от того, какую задачу решает пользователь. В одних случаях удобнее сразу получить краткий ответ, в других — изучить несколько источников и сравнить информацию, а иногда — сочетать оба сценария. Если нужен простой факт или короткое объяснение, ответ «Алисы AI» на основе источников можно получить сразу в поисковой выдаче — так пользователи ежедневно решают задачи, связанные с товарами, образованием, медициной и другими тематиками.