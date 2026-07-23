IT-сервисы для путешественников могут получить всероссийскую премию

Тематические IT-решения, помогающие туристам в планировании и организации путешествий, могут претендовать на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Это могут быть ресурсы по поиску билетов и бронированию гостиниц, путеводители, карты, приложения для путешественников и прочее. Главное – чтобы они помогали путешественникам открывать для себя и других Россию, тем самым воспитывая любовь к своей стране.

«Больше, чем путешествие» – первая в России награда, которая выявляет и поощряет тех, кто создает или продвигает полезные путешествия по России, прививая через них желание узнавать страну.

«Мы понимаем, что в современном мире путешествие – это не просто про человека, перемещающегося между точками на карте. На каждом этапе планирования маршрута и самой поездки нас так или иначе сопровождают сервисы, которые облегчают множество задач, и мы не могли обойти их своим вниманием. В номинации “Больше, чем сервис” мы хотим отметить в том числе те цифровые решения, которые делают планирование путешествий проще, приятнее и безопаснее», – отмечает заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Вероника Косых.

В 2025 году некоторые IT-проекты уже были отмечены в рамках премии.

«В прошлом году мы приняли участие в премии “Больше, чем путешествие” с социальной сетью для путешественников “Погнали!” и заняли второе место в номинации “Больше, чем медиа”. Для нас как участников это стало отличной возможностью для знакомства с другими проектами из отрасли и дало почву для будущих проектов. Кроме прочего, это имело отличный медиаэффект и принесло нам несколько тысяч новых регистраций», – рассказывает команда проекта «Погнали!».

Заявки на участие принимаются на официальном сайте премии до 31 июля включительно. После завершения заявочной кампании стартует заочная оценка работ, затем для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои заявки вместе с наставниками. Далее участникам предстоит очная защита проектов перед экспертным советом. Имена победителей будут определены с учётом итогов очных защит и народного голосования. Почётное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при. Лауреатов премии объявят на торжественном награждении в Москве.

Победители премии получат не только профессиональное признание на федеральном уровне, но и реальные возможности для развития и масштабирования своего проекта. Среди них информационная поддержка в СМИ и на ресурсах «Больше, чем путешествие», профильное обучение, интеграции в проекты программы в качестве спикеров и экспертов, консультационная и экспертная поддержка от профессионалов сферы, полезные подарки от партнёров премии. Более того, лауреаты станут частью закрытого клуба победителей и получат сертификат на поездку по программе «Больше, чем путешествие».