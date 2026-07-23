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IT-сервисы для путешественников могут получить всероссийскую премию

Тематические IT-решения, помогающие туристам в планировании и организации путешествий, могут претендовать на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Это могут быть ресурсы по поиску билетов и бронированию гостиниц, путеводители, карты, приложения для путешественников и прочее. Главное – чтобы они помогали путешественникам открывать для себя и других Россию, тем самым воспитывая любовь к своей стране.

«Больше, чем путешествие» – первая в России награда, которая выявляет и поощряет тех, кто создает или продвигает полезные путешествия по России, прививая через них желание узнавать страну.

«Мы понимаем, что в современном мире путешествие – это не просто про человека, перемещающегося между точками на карте. На каждом этапе планирования маршрута и самой поездки нас так или иначе сопровождают сервисы, которые облегчают множество задач, и мы не могли обойти их своим вниманием. В номинации “Больше, чем сервис” мы хотим отметить в том числе те цифровые решения, которые делают планирование путешествий проще, приятнее и безопаснее», – отмечает заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Вероника Косых.

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В 2025 году некоторые IT-проекты уже были отмечены в рамках премии.

«В прошлом году мы приняли участие в премии “Больше, чем путешествие” с социальной сетью для путешественников “Погнали!” и заняли второе место в номинации “Больше, чем медиа”. Для нас как участников это стало отличной возможностью для знакомства с другими проектами из отрасли и дало почву для будущих проектов. Кроме прочего, это имело отличный медиаэффект и принесло нам несколько тысяч новых регистраций», – рассказывает команда проекта «Погнали!».

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Заявки на участие принимаются на официальном сайте премии до 31 июля включительно. После завершения заявочной кампании стартует заочная оценка работ, затем для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои заявки вместе с наставниками. Далее участникам предстоит очная защита проектов перед экспертным советом. Имена победителей будут определены с учётом итогов очных защит и народного голосования. Почётное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при. Лауреатов премии объявят на торжественном награждении в Москве.

Победители премии получат не только профессиональное признание на федеральном уровне, но и реальные возможности для развития и масштабирования своего проекта. Среди них информационная поддержка в СМИ и на ресурсах «Больше, чем путешествие», профильное обучение, интеграции в проекты программы в качестве спикеров и экспертов, консультационная и экспертная поддержка от профессионалов сферы, полезные подарки от партнёров премии. Более того, лауреаты станут частью закрытого клуба победителей и получат сертификат на поездку по программе «Больше, чем путешествие».

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