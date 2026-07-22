Langame превращает сервис бронирования компьютерных клубов в социальную платформу

Пользователи Langame теперь могут кастомизировать профиль, добавлять друг друга в друзья и участвовать в глобальном рейтинге активности. Об этом CNews сообщил представитель Langame.

Обновление под названием Langame+ стало крупнейшим с момента запуска приложения в 2022 г. и расширило его первоначальную функциональность: теперь пользователи могут не только находить клубы и оплачивать их услуги, но и взаимодействовать друг с другом.

Langame+ развивает приложение в сторону социальной платформы для сообщества гостей компьютерных клубов — ланнеров. Компания планирует объединить аудиторию вокруг общих интересов и дать пользователям дополнительные возможности для общения как внутри клубов, так и за их пределами.

В приложении пользователям теперь доступны следующие функции: индивидуальные профили с никнеймом, аватаром, обложкой, статусом, информацией о пользователе и любимом клубе; интеграция со Steam, позволяющая показывать в профиле игры и количество проведенных в них часов; добавление пользователей в друзья и обмен LAN-статусом в реальном времени; настройки видимости профиля и присутствия в компьютерном клубе; глобальный рейтинг, основанный на активности пользователей в клубах с мобильной бронью; двойной кешбэк бонусами Langame при внесении на баланс от 100 руб. через приложение, а также сниженная комиссия за пополнение кошелька Steam.

«Для нас запуск Langame+ — первый шаг к формированию сообщества ланнеров и социальной среды вокруг компьютерных клубов. Одно из главных преимуществ клубного формата перед онлайн-геймингом — это живое общение. Сервисами нашей экосистемы ежемесячно пользуются миллионы людей, и мы хотим дать этой аудитории больше возможностей находить единомышленников, поддерживать связь и получать позитивный опыт совместной игры», — сказал Дмитрий Лукин, основатель экосистемы Langame.

Сейчас новые функции доступны всем пользователям приложения Langame в режиме раннего доступа. Дальнейшие обновления платформы будут основываться на обратной связи. В числе рассматриваемых направлений — текстовый чат, лента активности гостей и клубов, интеграция с киберспортивной турнирной платформой и расширенные возможности кастомизации профиля.

Базовый функционал приложения Langame позволяет просматривать информацию о клубах в 26 странах мира, а также бронировать услуги и покупать товары в более чем в 2,4 тыс. из них. Пользователи могут добавлять клубы в избранное, оставлять отзывы о посещении, активировать промокоды, получать и тратить кешбэк за пополнения баланса и участвовать в локальных рейтингах клубов. На текущий момент приложение скачали более 2 млн раз.