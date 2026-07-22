Astra Linux Server и «Дельта-К» подтвердили совместимость для задач энергетики

«Группа Астра» и компания «КС-ИТ» (входит в группу компаниц НТЦ «Комплексные системы») — объявляют об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы Astra Linux Server 1.8 и «Информационной платформы «Дельта-К», версии 5. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Операционная система Astra Linux Special Edition — флагманское решение «Группы Астра». Оно лидирует на российском рынке с 3,5 млн инсталляций, включая десктопную, серверную и встраиваемую редакции, а также поставки в составе программно-аппаратных комплексов и бандлов. Astra Linux Server является основой для построения доверенных ИТ-инфраструктур и включена в реестр отечественного ПО.

Информационная платформа «Дельта-К» — российское программное обеспечение для консолидации технологической информации масштаба корпорации, способное оперировать миллионами тэгов из территориально разделенных филиалов компании. Платформа внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры и уже внедрена на ведущих объектах крупной энергетики страны

Подтвержденная совместимость с Astra Linux Server дает заказчикам полностью отечественное сертифицированное решение корпоративного уровня для сбора, хранения и передачи технологической информации с возможностью построения распределенной архитектуры.

«Совместное тестирование подтвердило, что наши решения полностью совместимы и готовы к внедрению в контуре импортонезависимой инфраструктуры. Для нас как для технологических партнеров это важный шаг — заказчики получают проверенную и надежную связку продуктов для решения задач корпоративного масштаба», — отметил Алексей Копотилов, заместитель директора компании «КС-ИТ».

«Astra Linux Server в части совместимости покрывает широкий спектр программных и аппаратных решений, в том числе и PIMS-платформы. Проверенная совместимость с «Дельта-К» — это еще одна возможность для построения функциональной доверенной ИТ-инфраструктуры на основе отечественных решений в энергетическом секторе», — сказал Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server, «Группа Астра».