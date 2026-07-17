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МТС и курорт «Лучи» объединяют усилия для цифровой трансформации курортной инфраструктуры

МТС и курорт «Лучи» договорились о сотрудничестве в области цифровизации курортной инфраструктуры и внедрения современных цифровых сервисов для управления гостиничным кластером. В рамках партнерства стороны намерены внедрять решения для управления гостиничными объектами, персонализированного взаимодействия с гостями, обеспечения безопасности и создания единой цифровой среды курорта. Конкретные проекты и этапы их реализации будут определяться по мере развития сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС системно развивает направление комплексных цифровых решений для индустрии гостеприимства – от отдельных гостиниц и апарт-отелей до масштабных гостиничных и курортных кластеров – и рассматривает сотрудничество с курортом «Лучи» как один из перспективных проектов в этом направлении.

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«Современный всесезонный курорт такого масштаба – это сложная инфраструктура, которая требует комплексного подхода к цифровизации. МТС обладает широкой экспертизой в области внедрения цифровых решений для объектов гостеприимства и готова поддержать развитие единого цифрового контура курорта – от телеком-инфраструктуры до умных систем управления эксплуатацией зданий и обеспечения безопасности и комфорта гостей. Такой подход позволяет создавать качественный бесшовный сервис для посетителей и одновременно формировать эффективную модель управления объектами», — отметил Павел Федосов, руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС.

«Курорт "Лучи" — это девять гостиничных комплексов и более 7500 номеров, которые должны работать как единая система. При таком масштабе качественная эксплуатация возможна только на основе современной цифровой инфраструктуры: бронирование, доступ в номера, безопасность и инженерные системы объединены в одном контуре и построены на актуальных технологических решениях рынка. Партнерство с МТС дает нам возможность закладывать эту основу уже на этапе строительства, используя самые современные наработки в этой области. Для гостей это бесшовный сервис, а для инвесторов — дополнительное подтверждение того, что объект, в который они вкладываются, управляется профессионально, прозрачно и на технологичном уровне», — отметил генеральный директор курорта «Лучи» Владимир Ковалев.

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