Комплекс Panorama Vision использует матрицы высот для расчета высоты зданий и уточнения их контуров

В КБ «Панорама» разработан Комплекс автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 2.0.0. В новой версии в задачах «Автоматическое распознавание снимков» и «Поиск незарегистрированных объектов» добавлена возможность определения относительной высоты зданий. Данный режим расширяет состав входных данных и позволяет совместно обрабатывать цветные изображения местности и матрицы высот. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Новая нейросетевая модель анализирует ортофотоплан одновременно с высотными данными. Матрица высот подключается к растру в качестве дополнительного источника информации и вместе со снимком передается на сервис Panorama Vision. Использование двух типов данных позволяет уточнить границы зданий в сложных случаях, когда соседние объекты имеют близкий цвет и текстуру или недостаточно контрастно выделяются на фоне окружающей территории. Кроме того, данная модель поддерживает распознавание зданий только по матрицам высот при отсутствии цветных снимков.

Помимо уточнения контуров зданий, матрицы высот используются для автоматической оценки их относительной высоты над уровнем прилегающей поверхности. Полученные значения сохраняются в семантике объектов RelativeHeight и могут использоваться при дальнейшем анализе, формировании трехмерных моделей местности и актуализации картографических данных. Для использования новой возможности достаточно включить параметр «Рассчитать высоту» при создании заявки.

Дополнительно усовершенствованы алгоритмы разделения близко расположенных зданий. На этапе постобработки внедрен механизм водораздела, позволяющий автоматически разделять здания, соединенные на маске узкими перемычками. Это уменьшает количество ошибочно объединенных объектов и повышает качество последующей векторизации.

Исходные данные для нового режима могут быть подготовлены с помощью программы «Панорама Фото». По результатам обработки материалов аэрофотосъемки, выполненной с использованием БПЛА, программа формирует ортофотопланы и соответствующие им матрицы высот, которые затем передаются на сервис распознавания в составе одной заявки. В результате пользователь получает единый технологический процесс: от фотограмметрической обработки материалов съемки до автоматического распознавания зданий, уточнения их границ и оценки высоты.

Помимо зданий, комплекс Panorama Vision позволяет векторизовать дороги, контуры лесов, сельскохозяйственных полей и объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других), а также выделять транспортные средства на снимках. Сервис расположен в сети Интернет на серверах КБ «Панорама». Доступ к сервису осуществляется из списка прикладных задач ГИС «Панорама», для вычисления высоты зданий необходимо использовать версию 15.5.6 и выше.