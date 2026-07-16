«Сетере Архиватор» включен в Реестр отечественного ПО

На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2026 по протоколу заседания экспертного совета от 19.06.2026 №490пр Программа для ЭВМ «Программный комплекс «Сетере Архиватор» включена в реестр отечественного ПО (запись в реестре №34167 от 04.07.2026). Об этом CNews сообщили представители «Сетере».

Программный комплекс «Сетере Архиватор» предназначен для работы с файловыми архивами и может интегрироваться со средствами работы с электронной подписью. Программа разработана специально для корпоративных пользователей российских операционных систем на базе Linux и обеспечивает привычный набор функций для безопасного и удобного управления архивами.

Основная функциональность «Сетере Архиватор». Создание архивов: создание новых архивов из выбранных файлов или папок. Распаковка архивов: распаковка архивов с автоматическим восстановлением исходной структуры папок и имён файлов; частичная распаковка отдельных выбранных файлов; извлечение в указанную папку с опцией перезаписи или пропуска существующих файлов. Подписание архивов электронной подписью (ЭП): возможность выбрать сертификат ЭП и добавить его в архив для защиты и подтверждения прав. Защита архивов паролем: при создании архивов форматов RAR и 7‑zip доступна установка пароля для защиты содержимого.

Поддерживаемые форматы архивов: RAR, TAR, 7‑Zip.

«Разработка ПК «Сетере Архиватор» осуществлялась в рамках нашей корпоративной стратегии, направленной на создание суверенных российских технологий для работы с PDF-документами и файловыми архивами. Включение продукта в Реестр отечественного ПО подтверждает его соответствие высоким требованиям к российскому программному обеспечению и его значимость для корпоративного сегмента. Для нашей команды каждый новый продукт, каждая новая версия и каждый новый этап - это всегда важное достижение, которым мы по-настоящему гордимся, и это еще один уверенный шаг на пути к созданию суверенных российских технологий», — сказал генеральный директор Группы компаний «Сетере» Олег Ивченков.