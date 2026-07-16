НИИЭТ готовит к серийному производству новый микроконтроллер

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ, входит в группу компаний «Элемент») готовит к серийному производству новый 32-разрядный микроконтроллер К1921ВГ11Т, выполненный на базе открытой архитектуры RISC-V. Начало серийных поставок изделия запланировано на IV квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Разработка нового типономинала стала результатом совместной работы специалистов НИИЭТ и одного из предприятий транспортной отрасли, для которой компактность электронной компонентной базы имеет принципиальное значение.

Перед разработчиками стояла задача сохранить вычислительные возможности существующего микроконтроллера, одновременно уменьшив его габариты. Вместо создания нового кристалла специалисты НИИЭТ использовали уже освоенный чип, разместив его в пластиковом корпусе LQFP-100, который ранее применялся для микроконтроллера К1921ВГ3Т. При этом часть функций, не востребованных в конкретном проекте, не выводилась на внешние контакты. Так, по согласованию с заказчиком, было принято решение отказаться от доступа к контроллеру внешней памяти (объема встроенной памяти достаточно для широкого круга задач), а также от интерфейсов Ethernet, USB и ряда других каналов ввода-вывода.

Такой подход позволил полностью сохранить ключевые функциональные возможности микроконтроллера, включая средства управления электродвигателями, при значительном уменьшении масса-габаритных характеристик, одновременно сократив сроки разработки и вывода изделия на рынок. Кроме того, использование уже освоенных технологических решений позволило избежать дополнительных затрат со стороны заказчика.

Сочетание высокой производительности, компактного исполнения и широкого набора периферийных модулей делает новый микроконтроллер востребованным в различных отраслях промышленности. В частности, он может применяться в электронных блоках управления гражданского транспорта, навигационных и телематических системах, системах управления электродвигателями, а также в автоматизированных системах управления технологическими процессами.