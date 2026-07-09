Видеонаблюдение от МТС проследит за безопасностью жителей жилого комплекса в центре Благовещенска

МТС развернула систему видеонаблюдения и обеспечила фиксированным интернетом крупный жилой комплекс в центре Благовещенска. Новоселы получили возможность пользоваться скоростным домашним интернетом, а 46 видеокамер обеспечат безопасность и комфорт жильцов нового ЖК. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили купольные и цилиндрические стационарные камеры для обзора придомового пространства, дворовой площадки и территории возле подъездов жилого дома с разных ракурсов. Работы выполнены с использованием отечественного ПО, включенного в реестр российских ИT-решений.

Жилой комплекс подключен к сети фиксированного интернета. Скоростные характеристики цифровой инфраструктуры позволяют обеспечить все 300 квартир новостройки скоростным домашним интернетом, а также подключить систему умного дома с контролем доступа на парковку, умным домофоном, счетчиками учета коммунальных ресурсов и автоматической передачей показаний.

«В последнее время наметился цифровой тренд в сфере жилищного строительства. Новоселы больше внимания уделяют технологичности жилых квадратов – в приоритете наличие автоматических систем контроля и доступа, цифровых сервисов и видеонаблюдения. Поэтому застройщики еще на этапе проектирования предусматривают размещение элементов умной инфраструктуры будущего ЖК, а новоселы, приступая к ремонту, уже знают будущие точки подключения цифровой техники, систем контроля и безопасности, элементов управления подъездом и доступа на территорию парковки», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.