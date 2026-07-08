На ЕЦП «Работа в России» завершена модернизация процесса организации практик

На ЕЦП «Работа в России» завершена модернизация процесса организации практик. Проект направлен на переход от децентрализованной модели взаимодействия между работодателями, образовательными организациями и студентами к единой системе юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭД). Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Заказчиком работ выступила Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Предпосылкой для развития сервиса стал запрос на упрощение и повышение прозрачности взаимодействия между всеми участниками процесса. При этом одним из ключевых требований к решению была его масштабируемость. Система должна обеспечить возможность подключения неограниченного числа участников из любых субъектов России.

В рамках проекта, реализованного командами Роструда и «БФТ-Холдинга», разработаны и внедрены конструкторы для создания всех необходимых документов для организации практик. Также разработан универсальный механизм, который позволяет обеспечить передачу опубликованных работодателями заявок на предоставление мест для практики во внешние сервисы, которые используются студентами различных образовательных организаций. Кроме того, были реализованы возможности по формированию отчетности для всех участников процесса практической подготовки с использованием конструктора отчетов, в том числе на low-code платформе разработки «БФТ-Холдинга».

«В рамках проекта специалистам подрядчика удалось успешно реализовать весь требуемый функционал. Модернизация сервиса позволит повысить эффективность работы сервиса и удовлетворенность пользователей. Процесс организации практик станет прозрачнее и быстрее для всех участников», – сказал Ян Талбацкий, заместитель руководителя Роструда.

Доработка сервиса практик – один из важных этапов в реализации национального проекта «Кадры» в целях формирования кадрового резерва по востребованным профессиям для работодателей страны.

«БФТ-Холдинг обладает значительным опытом создания и развития крупных государственных информационных систем, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан и тысячи организаций по всей стране. Такой опыт позволяет нам успешно реализовывать проекты любой сложности – от проектирования архитектуры до внедрения и сопровождения решений в промышленной эксплуатации. Экспертиза БФТ позволила нам эффективно решить поставленные задачи и создать технологическую основу для дальнейшего развития сервисов Единой цифровой платформы (ЕЦП) «Работа в России», – сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга.