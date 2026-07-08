ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и Южно-Уральский государственный университет подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее создание в регионе центра компетенций по роботизации. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

В рамках сотрудничества ГК Softline предоставит собственную отечественную RPA-платформу, организует методическую поддержку образовательных программ, а также окажет содействие при анализе процессов и разработке сценариев роботизации. Кроме того, группа компаний выделит тестовые лицензии для работы студентов непосредственно в информационной инфраструктуре региональных органов власти. Соглашение позволит государственным структурам региона ускорить цифровую трансформацию за счет роботизации процессов и сформировать пул подготовленных кадров, способных поддерживать и развивать внедренные решения в долгосрочной перспективе.

Согласно условиям партнерства, Минцифры Челябинской области выступит инициатором задач по цифровизации ведомственных процессов, ЮУрГУ – ключевым образовательным и кадровым партнером, обеспечивающим подготовку специалистов и разработку программных роботов силами студентов в рамках учебного процесса и практики.

Реализация проекта обеспечит Челябинской области измеримый стратегический эффект. Результаты схожих проектов демонстрируют кратный рост производительности. Например, в сфере госуправления время обработки обращений граждан сокращается на 40-60%, снижается доля рутинных операций, минимизируется вероятность человеческих ошибок.

На базе ЮУрГУ регион получит собственный центр подготовки кадров по роботизации и искусственному интеллекту. Применение No-code-платформы позволяет привлекать студентов к настройке роботов вместо внешних разработчиков, что может обеспечить существенную экономию бюджета при внедрении цифровых решений, покрывать пиковые нагрузки без расширения штатов. Выпускники вуза будут формировать кадровый резерв для госсектора и бизнеса, выстраивая устойчивую цепочку «вуз – работодатель – регион» и удерживая таланты на Южном Урале.