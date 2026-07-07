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«Телфин» запустил Max-бота на базе виджета Whatcrm для автоматизации обработки входящих лидов

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» запустил Max-бота на базе виджета Whatcrm для автоматизации обработки входящих лидов в мессенджере. Новое решение позволяет компаниям выстраивать непрерывный цикл взаимодействия с клиентами, повышая скорость ответа и качество первичного контакта.Об этом CNews сообщил представитель «Телфин».

Новый сервис «Телфин» переводит управление коммуникациями в Max на уровень полной автоматизации, обеспечивая быструю реакцию на обращения в режиме 24/7. Бот отвечает на запросы и уточняет детали, выполняя роль «прогревающего» агента до момента подключения оператора к диалогу. Таким образом компании снижают риск потери лида из-за длительного ожидания ответа в мессенджере.

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Помимо обработки новых обращений система эффективно решает задачу «реанимации» клиентской базы. Возможности интеграции Max-бота с системами amoCRM и «Битрикс24» позволяют проводить автоматизированные рассылки для информирования текущих заказчиков и вовлечения в диалог неактивных клиентов компании.

Решение от «Телфин» поддерживает не только обмен текстовыми сообщениями, но и полноценную передачу файлов различных форматов, включая документы, изображения и видео. Пользователям также предоставляется веб-версия для контроля всех процессов и возможность работы в мессенджере даже при отсутствии интегрированной CRM.

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