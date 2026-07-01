Полмиллиона профессиональных продавцов «Авито» получили доступ к ИИ-ассистенту «Ави Pro»

Технологическая платформа «Авито» масштабирует тестирование «Ави Pro» – ИИ-ассистента для профессиональных продавцов. После закрытого тестирования в течение полугода «Ави Pro» стала доступна 50% аудитории – 500 тыс. пользователей. До конца лета доступ откроют для всех профессиональных продавцов. Тестируемый ИИ-ассистент бесплатный и встроен в личный кабинет «Авито Pro». Об этом CNews сообщил представитель «Авито».

Эффективное управление продажами требует постоянного анализа большого массива данных: продавцу важно понимать, почему конкретное объявление не показывают в поиске, что в карточке товара отталкивает покупателя и стоит ли тратить бюджет на продвижение. «Ави Pro» смотрит на всю воронку продаж: от показов в поиске до контактов с покупателем – и связывает каждый этап с тем, что на него влияет: контентом, позицией в поиске, ценой или продвижением. Так становится видно, где именно теряются продажи и почему.

«Продавцу на площадке приходится быть одновременно маркетологом, аналитиком и копирайтером, и в одиночку держать всё это под контролем тяжело. «Ави Pro» берёт эту рутину на себя. Один из примеров: описание каждого второго объявления, сгенерированного с помощью «Ави Pro», не требует доработок, и продавцы используют его без правок. Так мы видим ценность ассистента, довольны результатами тестов и готовы масштабировать ассистента дальше», – отметил Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито».

«Ави Pro» анализирует воронку продаж сразу на двух уровнях: всего аккаунта и каждого отдельного объявления – по более чем 50 метрикам на каждом её шаге. При этом ассистент опирается сразу на два слоя данных: на данные всей платформы (цены, поведение покупателей в нише) и на данные конкретного продавца. Если универсальные ИИ-сервисы строят ответ на общих, открытых данных, то «Ави Pro» видит, что реально происходит с конкретным объявлением: на какой позиции оно стоит в поиске и попадает ли в зону, до которой покупатели в этой нише долистывают выдачу, как оно выглядит на фоне конкурентов и где теряется конверсия – вплоть до контактов и сделок. ИИ-ассистент «Авито» показывает именно тот шаг, который тормозит продажи, а не советует «в среднем по рынку».

Внутри «Ави Pro» не одна модель, а мультиагентная система, которая состоит из нескольких ИИ-агентов. Продавец задаёт вопрос, система определяет суть задачи и передаёт её нужному агенту. Можно выделить четыре основных сценария работы: анализ статистики и эффективности объявлений; генерация и улучшение контента (тексты, описания); персональные рекомендации по продвижению; ответы на справочные вопросы по базе знаний «Авито».

«Каждый агент в реальном времени обращается к данным самой платформы: статистике объявлений, динамике спроса в категории, истории продвижения – а также к базам знаний по категориям. Это и даёт точность, которую не получить от универсального ИИ-сервиса: он не может знать, что покупатели сравнивают в конкретной категории на «Авито» и какие объявления показывают результат у похожих продавцов. А «Ави Pro» – знает», – сказал Андрей Рыбинцев.

Компания продолжит растить качество ИИ-агентов, и рекомендации продавцам будут становиться все более точными. В будущем «Ави Pro» научится не только отвечать на вопросы продавца, но и фоном анализировать показатели аккаунта и оперативно сообщать о проблемах и точках роста. Кроме того, ассистент сможет работать со всем каталогом сразу, а не только с объявлениями по отдельности. Также «Авито» продолжает тестировать ИИ-ассистента для покупателей «Ави». Он упрощает взаимодействие с платформой и позволяет подбирать релевантные предложения по описанию задачи, разбираться в различиях между вариантами и многое другое. Согласно планам компании, в 2026 г. «Авито» вложит в развитие своих ИИ-ассистентов около 1 млрд руб.