Сеть торговых центров «Мега» перевела кадровые процессы и корпоративный портал в Saby

Федеральная сеть из 14 торговых центров в 12 регионах России перевела кадровые процессы и внутренние коммуникации в единое цифровое пространство на базе Saby. Решение объединило корпоративный портал и КЭДО для более чем 1 тыс. сотрудников и помогло выстроить HR-процессы, используя коробочное решение с минимальными доработками.

До внедрения компания сталкивалась с типичными для крупной сети проблемами: документы терялись в логистике между регионами и центральным офисом, процессы затягивались, а HR-служба была перегружена бумажной работой. Дополнительным стимулом для изменений стал уход зарубежных сервисов и необходимость быстро заменить корпоративный портал на российское решение.

Переход начали с корпоративного портала Saby My — чтобы сотрудники сразу получили привычную «точку входа» в жизнь компании. Здесь появились новости, вакансии, расчетные листки и сервисы для повседневных задач. Платформу адаптировали под роли сотрудников, руководителей и HR, чтобы переход на новый инструмент не ощущался как резкая смена системы.

Когда портал стал привычным инструментом, к нему добавили КЭДО и объединили Saby My и Saby Staff в единый контур. В итоге под процессы «Меги» адаптировали 40 кадровых сценариев, настроили 23 шаблона документов и полностью выстроили юридическую модель электронного документооборота.

Сотрудники теперь подписывают кадровые документы онлайн — с компьютера или телефона. В цифрах проект выглядит так: 40+ кадровых процессов переведены в цифровой формат, экономия на логистике бумажных документов составила 2,4 млн руб., а 97,5% сотрудников активно пользуются корпоративным порталом. Отдельные процессы ускорились до 9 раз, а оформление на работу занимает около 5 минут.

Компания «Тензор» помогла адаптировать кадровые процессы и сформировать юридические документы в разгар трансформации бизнеса. А решения КЭДО и корпортала на базе Saby оказались очень легкими и понятными для сотрудников. Теперь Saby — это единый корпоративный инструмент для большой команды», — отметил Кирилл Черепанов, менеджер цифровых продуктов «Меги».