«Авито Работа»: репетиторы в Санкт-Петербурге зарабатывают больше всех в России

По данным «Авито Работы» за январь–май 2026 г., вакансии для репетиторов по физике стали самыми высокооплачиваемыми — средний предлагаемый доход составляет 82,29 тыс. руб./мес, что на 38% выше, чем год назад. На втором месте — вакансии для репетиторов по информатике со средним предлагаемым доходом 78,26 тыс. руб./мес и приростом 21%. Замыкают тройку предложения для репетиторов по английскому языку: средний предлагаемый доход здесь составил 74,34 тыс. руб./мес (рост на 33%). Также в рейтинг вошли репетиторы по математике (70,95 тыс. руб./мес, +17%) и по литературе (69,24 тыс. руб./мес, +25%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Важно учитывать, что фактический уровень дохода репетиторов зависит от ряда факторов: опыта и квалификации преподавателя, региона работы, формата занятости и количества часов в неделю. Кроме того, репетиторы чаще всего работают на условиях частичной занятости или почасовой оплаты, поэтому итоговый доход может существенно варьироваться в зависимости от интенсивности работы и количества учеников.

Среди регионов лидером по уровню среднего предлагаемого дохода для репетиторов стал Санкт-Петербург — 62,14 тыс. руб./мес. На втором месте — Московская область с доходом 58,37 тыс. руб./мес. Тройку лидеров замыкает Москва — 57,81 тыс. руб./мес. В топ-5 также вошли Краснодарский край (56,67 тыс. руб./мес) и Воронежская область (55,75 тыс. руб./мес). В данных регионах доходы репетиторов остаются на высоком уровне благодаря развитой образовательной инфраструктуре и стабильному интересу к подготовке по востребованным предметам.