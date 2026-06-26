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«Смарт Текнолоджис» и TData будут совместно внедрять решения по аналитике и управлению данными

Системный интегратор «Смарт Текнолоджис» и российский разработчик высокотехнологичных решений для управления данными TData (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») заключили соглашение о сотрудничестве. Компании объединят опыт и экспертизу для импортозамещения корпоративных систем. Партнеры сосредоточатся на проектах по созданию хранилищ и управлению корпоративными данными, бизнес-аналитике и автоматизации работы с данными. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В планах компаний внедрение платформы управления данными TData, предназначенной для решения различных задач — от построения корпоративного хранилища или озера данных до реализации и включения технологий искусственного интеллекта в операционный процесс принятия решений, формирования маркетинговых стратегий и обслуживания клиентов.

«Смарт Текнолоджис» обеспечит комплексную поддержку проектов по внедрению платформы в ИТ-ландшафты заказчиков — от обследования и проектирования архитектуры до миграции, интеграции с существующими системами и последующего сопровождения и технической поддержки. Такая модель предлагает рынку не отдельный программный продукт, а комплексный переход к современному управлению данными на базе отечественных технологий.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Для «Смарт Текнолоджис» партнерство с TData — это возможность расширить пул отечественных решений, которые мы предлагаем заказчикам в проектах по импортозамещению и цифровой трансформации. Сегодня бизнесу важно не просто заменить отдельные продукты, а выстроить устойчивую архитектуру работы с данными: от хранения и аналитики до управления и принятия решений. Коллаборация с TData позволит нам закрывать эти задачи комплексно и адресно — с учетом инфраструктуры, отраслевой специфики и требований к промышленной эксплуатации», — отметил генеральный директор «Смарт Текнолоджис» Олег Кот.

«Мы видим в «Смарт Текнолоджис» сильного партнера, который обладает практическим опытом внедрения сложных ИТ-решений в корпоративных средах. Сотрудничество позволит предлагать заказчикам как технологию, так и полный цикл внедрения. Это обеспечит более комфортный переход к управлению данными на базе российских решений», — сказал генеральный директор TData Александр Чухланцев.

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