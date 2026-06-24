Внедрение ИИ-ассистента в «Росагролизинге» позволит сократить работу с документами до 50%

Компания «Агропромцифра» разработала по заказу «Росагролизинга» и совместно с ИТ-специалистами компании внедрила корпоративный веб-сервис, предназначенный для семантической обработки документов с использованием технологий больших языковых моделей (LLM). Об этом CNews сообщил представитель «Агропромцифры».

Система используется как внутренний инструмент поддержки сотрудников «Росагролизинга» и ориентирована на работу с документами, характерными для агролизинговой и лизинговой деятельности: лизинговыми договорами, номенклатурами техники (более 30 тыс. единиц), отраслевыми материалами, субсидиями, финансовыми и юридическими документами.

В проекте реализованы архитектура корпоративного ассистента на базе большой языковой модели (LLM) с учетом особенностей документооборота компании, интерфейс взаимодействия на естественном языке, модуль обработки специализированной документации, система семантического анализа ценовых соглашений поставщиков для выявления изменений стоимости предметов лизинга и механизм помощи при подготовке типовых документов и рабочих материалов, а также инструмент визуального сравнения документов в формате side-by-side diff.

Полное и активное использование ИИ-ассистента позволит сократить время на работу с документами до 50% по сравнению с ручной обработкой. В результате у линейных и административных сотрудников высвободится значительный ресурс времени для решения задач, требующих креативного подхода. Кроме того, сократятся сроки внутреннего согласования документов и повысится скорость принятия управленческих решений.

«Корпоративный ИИ-ассистент не заменяет экспертную оценку и не является системой самостоятельного принятия решений. Он выполняет роль инструмента поддержки, который помогает сотрудникам работать с информацией быстро, удобно и структурированно. Такой подход позволяет внедрять технологии искусственного интеллекта в корпоративную среду с фокусом на практическую пользу для бизнеса», — отметила генеральный директор «Агропромцифры» Ольга Чебунина.

«Внедрение такого сервиса — это важный этап в развитии корпоративных AI-инструментов, ориентированных на практическую работу с информацией. Для нас принципиально, чтобы технологии больших языковых моделей аккуратно встраивались в рабочие процессы и помогали сотрудникам быстрее находить, сопоставлять и применять необходимые сведения из корпоративных документов, не подменяя профессиональную экспертизу при их оценке и принятии решений. Такой подход позволяет формировать управляемый рабочий контур применения AI в задачах цифровой трансформации», — сказал директор цифровой трансформации «Росагролизинга» Роман Владимиров.

Директор по продуктам и ИИ «Агропромцифры» Татьяна Елисеева добавила, что архитектура сервиса может использоваться как основа для дальнейшего развития ИИ-инструментов в смежных процессах работы с документами и знаниями компании. Фактический эффект от внедрения будет уточняться по мере накопления эксплуатационной статистики и расширения сценариев применения сервиса.