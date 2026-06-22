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ГК «Цифровые привычки» — курс на публичность: акционеры проголосовали за приобретение статуса ПАО

На годовом общем собрании акционеры АО «Цифровые привычки», продуктово-сервисной ИT-компании, приняли решение о приобретении компанией статуса Публичного акционерного общества (ПАО). Об этом CNews сообщили представители АО «Цифровые привычки».

В рамках подготовки к приобретению публичного статуса компания планирует провести модернизацию бизнес-процессов, усовершенствовать систему корпоративного управления, в том числе привести ее в соответствие с требованиями биржи и лучшими практиками, а также повысить прозрачность и открытость деятельности компании для инвесторов.

В рамках подготовки к публичному размещению акционеры также приняли ряд стратегических решений.

Обновление Совета директоров

Численность Совета директоров составляет девять человек, при этом в него вошли два независимых директора. Это соответствует лучшим практикам корпоративного управления и повышает доверие со стороны институциональных инвесторов.

Определение параметров объявленных акций

Акционерами принято решение увеличить уставный капитал компании путем размещения 90 млн акций по открытой подписке. Этот объем будет использован компанией при принятии решения о выходе на публичный рынок.

Назначение аудиторской организации

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Назначение независимого аудитора связано с дальнейшим развитием корпоративной инфраструктуры компании и повышением прозрачности для инвесторов и акционеров. Компания последовательно приводит процессы раскрытия информации и корпоративного управления к стандартам публичного рынка капитала.

«Переход в статус ПАО — это важная веха в нашей истории. Мы последовательно выполняем обязательства перед инвесторами, взятые в ходе внебиржевых раундов, и готовим фундамент для полноценного IPO. Решения, принятые на собрании, включая формирование резерва акций для будущего размещения, позволят нам стать максимально готовыми к выходу на биржу», — сказал Александр Елизарьев, основатель и генеральный директор ГК «Цифровые привычки».

Согласно взятым на себя обязательствам, защищенным Офертой, компания сохраняет ранее заявленный подход к распределению прибыли: до момента выхода на публичный рынок капитала дивиденды не выплачиваются. Прибыль будет направлена на развитие бизнеса, масштабирование продуктового портфеля и инвестиции в рост прибыли.

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