Первая роботизированная буровая установка на материковой части России создана на базе российских программных продуктов IR-ПАК и IR-Operbot от «Ригинтел»

В Иркутской области на Чонской группе месторождений стартовал уникальный для России проект – внедрение роботизированного комплекса спуско-подъемных операций (РКСПО), или роботизированной буровой установки. Роботизированный комплекс создан на базе российских программных продуктов «Ригинтел» (IR-ПАК и IR-Operbot), решение объединяет в себе цифровые технологии, автоматизацию, анализ данных и искусственный интеллект. Это первый опыт реализации такого проекта на материковой части России. Об этом CNews сообщили представители «Ригинтел».

Буровая установка, оборудованная таким комплексом, без участия человека собирает, разбирает, спускает и поднимает бурильные и обсадные колонны. Проект стал ответом на критические вызовы отрасли, когда традиционные подходы достигли технологического предела эффективности. Роботизированный комплекс – это решение, которое способно обеспечить гарантированную повторяемость результата, прогнозируемость операций по времени и их точность, а также исключить присутствие человека в опасных зонах, тем самым повысив в разы безопасность всего производственного процесса.

В настоящий момент установка введена в опытную эксплуатацию, и уже есть первые результаты: внедрение комплекса позволило сократить время операций и срок строительства скважины на 4%. Впереди доработка и развитие технологии с масштабированием на новых объектах.

«Этот проект стал для нашей команды важным профессиональным опытом и вызовом. Мы работали с новым для нас уровнем автоматизации, где особенно ценны точность, слаженность и готовность быстро адаптироваться к нестандартным ситуациям. Реализация проекта требовала от всей команды доверия к оборудованию и точной интеграции ИТ-решений в буровой процесс. Мы считаем, что сегодня очень важно развивать роботизацию в бурении. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечивать строгую нормированность и прогнозируемость операций, а значит, выполнять их быстрее, качественнее и безопаснее», – сказал Виталий Шаймухаметов, руководитель продукта, компания «Ригинтел».

«Ригинтел» совместно с партнерами работает над углублением функционала роботизированного комплекса: идет внедрение системы видеоаналитики для блокировки работы оборудования при нахождении человека в опасной зоне, продолжаются работы по совершенствованию автоматических циклов. Команда «Ригинтел» имеет все возможности для масштабирования проекта и внедрения автоматизированных комплексов на других месторождениях России.