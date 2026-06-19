«Газпром-Медиа Холдинг» внедрит ИИ-агентов в бизнес-функции

До конца 2026 г. «Газпром-Медиа Холдинг» запустит пилотные проекты по использованию ИИ-агентов в четырех бизнес-функциях. Искусственный интеллект будет помогать сотрудникам медиахолдинга в юридических, налоговых, финансовых и кадровых вопросах. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Юридический ИИ-агент сможет анализировать договоры и нормативные документы и выявлять риски. В финансовой функции сценарий применения ИИ-агента охватит сверку банковских выписок и подготовку отчетности, проверку зарплат и налогов. Также на финальной стадии реализации находятся пилоты HR-релевантера для первичного скрининга резюме и налоговый аналитик по сведению данных из разных источников. Все ИИ-агенты будут развернуты на собственной защищенной ИТ-инфраструктуре и решать задачи локально (on-premise).

«Внедрение функциональных ИИ-агентов в «Газпром-Медиа Холдинге» — наш следующий закономерный шаг в цифровой трансформации группы и переходе к корпоративным агентным системам. Мы хотим упростить решение задач, снизить порог входа в применение ИИ сотрудниками, автоматизировать процессы, не требующих прямого включения, и в результате снизить нагрузку на сотрудников. Встраивание интеллектуальных агентов в операционные процессы и их объединение с командами сотрудников позволит работать в единой среде и полностью трансформировать привычные подходы и процессы. После завершения пилотирования планируется перейти к полноценному внедрению этих инструментов в других бизнес-функциях. Новые ИИ-решения будут развернуты на внутренней инфраструктуре, что позволит масштабировать и развивать их в будущем без каких-либо ограничений», — отметил директор по ИТ-развитию «Газпром-Медиа Холдинга» Денис Дворников.