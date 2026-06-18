В Якутии испытают БПЛА с применением системы искусственного интеллекта для мониторинга лесных пожаров

В июле в Якутии испытают беспилотники с применением системы искусственного интеллекта для мониторинга лесных пожаров. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

По его словам главы республики Айсена Николаева, развитие беспилотных систем сегодня напрямую связано с внедрением технологий искусственного интеллекта. Уже сейчас беспилотники активно используются для мониторинга лесопожарной обстановки, а новые решения позволят значительно повысить эффективность выявления возгораний и оперативность реагирования.

«Развитие беспилотных систем, в том числе летательных, невозможно сегодня без применения искусственного интеллекта. И как раз в июле месяце у нас будут проходить испытания новых систем искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов по выявлению и мониторингу лесных пожаров. Сейчас у нас уже достаточно активно используются дроны в мониторинге лесных пожаров. Если то, что сейчас нам предлагают наши партнёры, хорошо себя покажет, то, я уверен, это улучшит выявление лесных пожаров», — отметил Айсен Николаев.

Глава региона подчеркнул, что в перспективе беспилотные технологии смогут использоваться не только для мониторинга, но и непосредственно для тушения природных пожаров.

«Если смотреть дальше, то, я думаю, недалеко то время, когда беспилотники будут применяться в том числе и для тушения лесных пожаров. Это, конечно же, коренным образом изменит, на мой взгляд, и эффективность тушения, и безопасность людей, которые занимаются борьбой с пожарами», — сказал он.

Якутия на протяжении нескольких лет развивает сотрудничество с ГК «Геоскан». В начале июля в Горном районе пройдут демонстрационные полеты беспилотного комплекса «Геоскан 701В» с применением системы искусственного интеллекта «Геоскан Горыныч». Технология позволяет автоматически обнаруживать дым и очаги возгораний, определять их координаты и в режиме реального времени передавать информацию специалистам. Это существенно сокращает время реагирования и помогает принимать более точные управленческие решения.

В республике продолжается работа по расширению применения беспилотных авиационных систем в охране лесов. Согласно сводному плану тушения лесных пожаров, для мониторинга и выполнения профильных задач предусмотрено использование 64 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки ведется с помощью системы видеонаблюдения «Лесохранитель». В настоящее время функционируют 34 камеры, оснащенные специализированным программным обеспечением.