Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

«Профиль должности» в Neon HRM: новый инструмент для прозрачного и предсказуемого управления жизненным циклом сотрудников

В Neon HRM, системе полного цикла, появился «Профиль должности». Это цифровой «паспорт» позиции в компании, который содержит описание должности, перечень необходимых навыков и компетенций. В отличие от статичных документов, он представляет собой «живой» структурированный объект данных, лежащий в основе экосистемы управления персоналом. Инструмент применим на всех ключевых этапах HR-цикла. Об этом CNews сообщили представители Neon HRM.

«Профиль должности» становится единым источником критериев оценки сотрудников. Это реализовано с помощью интеграции с модулем системы «Оценка компетенций». Так инструмент автоматизирует работу с сотрудниками согласно их должностям и помогает выявлять разрывы между требуемым уровнем навыков и компетенций и фактическим. На основе выявленных расхождений сотруднику автоматически подбираются обучающие программы в модуле «Обучение (LMS)». Далее формируется индивидуальный план развития (ИПР).

«Профиль должности» помогает выстроить понятный и прозрачный путь развития сотрудника до целевых показателей с учетом его текущей роли и карьерных перспектив. Кроме того, этот инструмент существенно упрощает формирование вакансий на этапе подбора, поскольку содержит полные требования к должностям. Так, HR-специалисты формируют представление о том, по каким критериям оценивать кандидатов, без запроса информации у нанимающих менеджеров.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В системе для руководителей и сотрудников доступна страница «Профиль должности», которая объединяет внутренние корпоративные документы, регламенты, требования к должности и обязательные обучающие программы. На странице можно отслеживать прогресс сотрудника в освоении курсов, необходимых для достижения целевых показателей его роли. Также в личном кабинете Neon HRM появились виджеты с наглядными диаграммами, которые позволяют оценить, как текущие навыки и компетенции сотрудника соотносятся с ожидаемыми и какие области требуют особого внимания. Это способствует тому, что управление командами становится более справедливым и прозрачным, а также предоставляет руководителям единую картину по подчиненным.

«При цифровизации компаний мы сталкиваемся, на первый взгляд, с противоречивой задачей — унифицировать все процессы HR-цикла и при этом сохранить персонализацию для каждого сотрудника. Введение единых процессов и критериев оценки позволяет компании существенно повысить эффективность, прозрачность и качество управления персоналом. Центральным элементом такого подхода становится «Профиль должности». Он выступает единым источником данных для ключевых этапов работы с сотрудниками, включая оценку навыков и компетенций, обучение, формирование ИПР и управление карьерным развитием», — сказала Марта Леман, директор бизнес-направления по развитию и разработке Neon HRM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

VK закупает мощные макбуки для разработки мессенджера Max и «VK Видео»

Новые правила ФСТЭК: больше 10 мобильных устройств — нужна система управления

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще