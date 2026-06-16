«Профиль должности» в Neon HRM: новый инструмент для прозрачного и предсказуемого управления жизненным циклом сотрудников

В Neon HRM, системе полного цикла, появился «Профиль должности». Это цифровой «паспорт» позиции в компании, который содержит описание должности, перечень необходимых навыков и компетенций. В отличие от статичных документов, он представляет собой «живой» структурированный объект данных, лежащий в основе экосистемы управления персоналом. Инструмент применим на всех ключевых этапах HR-цикла. Об этом CNews сообщили представители Neon HRM.

«Профиль должности» становится единым источником критериев оценки сотрудников. Это реализовано с помощью интеграции с модулем системы «Оценка компетенций». Так инструмент автоматизирует работу с сотрудниками согласно их должностям и помогает выявлять разрывы между требуемым уровнем навыков и компетенций и фактическим. На основе выявленных расхождений сотруднику автоматически подбираются обучающие программы в модуле «Обучение (LMS)». Далее формируется индивидуальный план развития (ИПР).

«Профиль должности» помогает выстроить понятный и прозрачный путь развития сотрудника до целевых показателей с учетом его текущей роли и карьерных перспектив. Кроме того, этот инструмент существенно упрощает формирование вакансий на этапе подбора, поскольку содержит полные требования к должностям. Так, HR-специалисты формируют представление о том, по каким критериям оценивать кандидатов, без запроса информации у нанимающих менеджеров.

В системе для руководителей и сотрудников доступна страница «Профиль должности», которая объединяет внутренние корпоративные документы, регламенты, требования к должности и обязательные обучающие программы. На странице можно отслеживать прогресс сотрудника в освоении курсов, необходимых для достижения целевых показателей его роли. Также в личном кабинете Neon HRM появились виджеты с наглядными диаграммами, которые позволяют оценить, как текущие навыки и компетенции сотрудника соотносятся с ожидаемыми и какие области требуют особого внимания. Это способствует тому, что управление командами становится более справедливым и прозрачным, а также предоставляет руководителям единую картину по подчиненным.

«При цифровизации компаний мы сталкиваемся, на первый взгляд, с противоречивой задачей — унифицировать все процессы HR-цикла и при этом сохранить персонализацию для каждого сотрудника. Введение единых процессов и критериев оценки позволяет компании существенно повысить эффективность, прозрачность и качество управления персоналом. Центральным элементом такого подхода становится «Профиль должности». Он выступает единым источником данных для ключевых этапов работы с сотрудниками, включая оценку навыков и компетенций, обучение, формирование ИПР и управление карьерным развитием», — сказала Марта Леман, директор бизнес-направления по развитию и разработке Neon HRM.