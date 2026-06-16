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ИT-специалисты и представители креативных профессий чаще других знакомятся в дейтинг-сервисах

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» и карьерное медиа БУДУ выяснили, как профессия влияет на знакомства и свидания. По данным исследования, большинство россиян (72%) нормально относятся к тому, чтобы заводить романы на работе. В дейтинг-сервисах чаще других знакомятся ИT-специалисты (23%) и представители творческих индустрий (23%). Об этом CNews сообщили представители VK.

В онлайн-опросе приняли участие более 2,5 тыс. человек из разных регионов России.

60% россиян легко заводят новые знакомства. Лучше всех это удается предпринимателям и представителям креативных индустрий. Айтишникам сложнее: каждый второй признается, что обзаводятся новыми контактами редко из-за небольшого круга общения, удаленной работы и желания отдыхать в одиночестве после трудового дня.

Чаще всего знакомства происходят в соцсетях, так ответила четверть респондентов. Через друзей пару находят 18%, а в дейтинг-приложениях — 16%. Сервисами для знакомств активнее других пользуются ИT-специалисты и креативщики. Еще 15% респондентов находят пару на работе, а 9% — исключительно в живую.

Почти половина россиян (47%) не видят проблем с тем, чтобы вписать свидания в график. Более трети отказывались от встреч из-за работы время от времени, а каждый третий — никогда. Легче всего планировать личную жизнь удается айтишникам и предпринимателям. Сложнее всего — медикам: 41% врачей много раз отменяли свидания из-за перегрузок.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Партнера из другой профессиональной сферы предпочтут 70% опрошенных. Особенно принципиальны в этом педагоги: 80% представителей сферы образования не рассматривают романы с коллегами.

Каждый пятый россиянин признается, что ему сложно находить время для свиданий, а еще 20% после работы просто не хотят ни с кем общаться. Среди причин, которые мешают знакомствам, респонденты чаще всего называют желание побыть в одиночестве после рабочего дня, усталость от общения на работе, узкий круг профессионального общения, переработки и сложности с поиском партнера с похожим графиком.

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