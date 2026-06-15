«СКБ Контур» и Postgres Professional будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

«СКБ Контур» и ведущий российский разработчик СУБД Postgres Professional договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Партнерство будет развиваться в рамках решений «Контура» в сфере информационной безопасности (Staffcop, сервисы и услуги Контур.Эгиды) и линейки СУБД Postgres Pro (Standard, Enterprise, Certified, AXE и их сборки под «1С»), и охватит широкий спектр совместных инициатив. Стороны договорились совместно работать над модернизацией цифровой инфраструктуры российских компаний, направленной на противодействие киберугрозам.

В планах партнеров также изучение и тестирование новых продуктов и решений в области ИБ, разработка инструментов мониторинга и анализа данных для выявления потребностей рынка в отечественных цифровых продуктах. Стороны планируют развивать совместимость собственных решений и расширять использование российских технологий в корпоративной инфраструктуре, помогая заказчикам реализовывать программы импортозамещения и снижать зависимость от зарубежного программного обеспечения.

Подписи под документом поставили директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур» Кирилл Синицын и генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко.

Кирилл Синицын, директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Сотрудничество с Postgres Professional — это осознанный шаг в сторону долгосрочного устойчивого развития. Подписанное соглашение фиксирует наше общее стремление работать на опережение и создавать среду, в которой бизнес чувствует себя уверенно. Мы видим в этом партнерстве объединение сильных компетенций, направленных на повышение уровня защищенности участников рынка. Уверен, что совместная работа откроет новые возможности и укрепит наши позиции в стратегически важной сфере кибербезопасности».

Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional: «Наше партнерство с «СКБ Контур» демонстрирует важный тренд: рынок переходит от ситуативного реагирования на угрозы к проактивному управлению рисками. Для нас это сотрудничество стало возможностью усилить защитные механизмы на самом глубоком, инфраструктурном уровне. Уверен, что консолидация наших компетенций задаст новый стандарт устойчивости, при котором критически важные системы будут работать без компромиссов по части безопасности».