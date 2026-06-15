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Fork-Tech добавил в PWS модуль управления навыками ИИ-агентов

Fork-Tech добавил в платформу PWS модуль управления навыками ИИ-агентов. Он формирует внутренний каталог Skills, управляет доступами, версиями и доставкой обновлений. Функционал проходит пилотную эксплуатацию с интеграцией в действующие процессы разработки и эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Навыки влияют на экономику ИИ-агентов

ИИ-агенты уже применяются не только в разработке, но и в работе с документами, внутренними базами знаний, поддержкой и операционными процессами. Публичные отраслевые доклады показывают эффект в трудозатратах: отдельные сложные задачи сокращаются с 20 до 2 минут, а суммарная экономия на внутренних инструментах достигает 42 тыс. часов в месяц. На масштабе компании результат зависит не только от выбранной модели, но и от правил, по которым агент выполняет задачу.

Skills — это наборы инструкций, шаблонов, ресурсов и при необходимости скриптов для выполнения конкретного рабочего процесса. В финансовых компаниях они описывают правила ревью, стандарты документации, сценарии работы с внутренними API, порядок подготовки отчётов и проверки регламентов. Навык задает агенту границы задачи, нужный контекст и критерий готового результата.

Без централизованного управления команды получают разные версии одних и тех же инструкций. Один и тот же сценарий начинает выполняться по-разному, а эффект ИИ-агентов становится сложно сравнивать между командами. Для компании это означает ручную проверку результатов, лишние итерации и рост затрат на сопровождение агентских сценариев.

PWS работает с системами контроля версий заказчика

Модуль не требует замены системы контроля версий и подключается к той инфраструктуре разработки, которая уже используется в организации. Это могут быть локальные инсталляции GitLab, GitHub Enterprise или другие внутренние решения. Skills передаются в рабочие среды через расширение и не привязаны к конкретной IDE. Навыки остаются в контуре заказчика, а PWS выступает единой точкой управления: проверяет права доступа, показывает версии, доставляет обновления и передает актуальные Skills командам. Такой подход снимает ручную работу по пересылке файлов, сверке версий и настройке отдельных каталогов.

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«Модели уже вышли на уровень, где для многих рабочих процессов замена одной модели на другую даёт меньший эффект, чем правильно настроенный навык. Если агент получает точное правило, он делает меньше лишних шагов, стабильнее повторяет процесс и быстрее даёт результат. Управляемый навык — это предсказуемый результат: компания понимает, что именно делает агент и почему он работает именно так», — Гузель Киреева, менеджер продукта PWS, Fork-Tech.

PWS включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры и Репозиторий АФТ.

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