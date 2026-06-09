ZeBrains разработала ИИ-платформу для проведения аналитических исследований на проектах «1С»

Российская ИТ-компания ZeBrains решила проблему, которая годами мучила 1С-аналитиков: они работали в Word и Excel, потому что специализированного инструмента просто не существовало. ZeBrains выпустила ИИ-платформу для аналитических исследований на проектах «1С» — Analyst Helper. Об этом CNews сообщили представители ZeBrains.

Analyst Helper — это платформа, которая ведет весь цикл аналитического исследования: от подготовки вопросов к заказчику и анализа интервью до создания готового функционального дизайна для разработчиков.

Analyst Helper умеет автоматически транскрибировать и анализировать записи интервью, заполняя ответы на подготовленные вопросы; строить BPMN-схемы бизнес-процессов и позволять прямо на них фиксировать требования и разрывы; генерировать всю цепочку артефактов (отчеты, требования, функциональный дизайн) с полным контекстом проекта; включать ИИ-чат, который отвечает на вопросы разработчиков и аналитиков, ссылаясь на конкретные источники документации; редактировать шаблоны прямо внутри платформы под стандарты проекта.

Результат: документ, который раньше занимал часы ручной работы, теперь формируется за минуты — без потери информации от этапа к этапу.

Сервис уже в промышленной эксплуатации на реальных проектах внедрения «1С».